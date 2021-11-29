ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 29 Kasım 2021

ABONE OL ERDİM: SEVGİ İNSANI İYİLEŞTİRİR Esenler Belediyesi, "Huzurlu Aile Sohbetleri" programı kapsamında Aile Danışmanı Saliha Erdim'i Esenlerli vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda Erdim, sevgi ve saygının öneminden bahsederek katılımcılara faydalı bilgiler aktardı. Salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Erdim'i can kulağıyla dinleyerek bir de kitaplarını imzalattı.

İNSANA EN ÇOK SAYGI YAKIŞIR Günlük yaşantımızda çoğu zaman kendimizi eleştirdiğimizi ve beğenmediğimizi dile getiren Erdim, "Kendi elimizi yakamızdan düşürmüyoruz. 'Ben bunu nasıl yaptım? ' diyoruz örneğin. Burada kendimizi hiç hata yapamayacak konuma yükseltiyoruz. Oysa bu doğru değil. Biz beşeriz. Hata yapabiliriz. Bütün mesele haddimizi bilmektedir. Hem kendimize, hem başkalarına karşı. Bugün sizlere kendimizle ilgili bir şeyler anlatacağım. Dışarıya çıkınca hepimiz aynadan kendimize bakarız. İnsan, insanın aynası ise birbirimize söylediğimiz şeyler de aynada görülenler ise bunlara dikkat ettiğimizde ne olur? Etmediğimizde ne olur? Mesela biz çocuğumuzdan bir şey istediğimizde çocuğumuz bize ters tepki verdiğinde 'Beni dinlemiyorsun, asi evlatsın! ' diye kızarız. Burada şunu sormalıyız: 'Acaba çocuğum haklı olabilir mi? ' 'Acaba çocuğumdan yapamayacağı bir şey mi istedim? ' Eşimizin herhangi bir şekilde hoşumuza gitmeyen geri dönüşü olsa hemen bir haklılık payı var mı diye düşünmeliyiz. Sakin, kibar ve mutlaka saygılı olmayız. İnsana saygı kadar yakışan başka hiçbir şey yoktur. İnsanlara her zaman saygı çerçevesinde konuşmalıyız. Aynaya güler yüzle bakarsanız aynadaki aksiniz de size güler yüzlü bakacaktır. Çok hoş bir söz var: Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Suratımız asık olunca karşımızdaki de yüzünü asar. Bizim yüzümüz gülerse başkalarının da yüzü güler" diye konuştu.

TEK KULLANIMLIK ZAMANLAR YAŞIYORUZ Programda sevginin önemine değinen Erdim, şunları kaydetti:

"Sevgi insanı olgunlaştırır, sevgi insanı iyileştirir. Sevgi insanı besler. Erdemli davranış birinin beni sevmesi değil, benim gönlümün ne kadar insanı sevmesiyle ilgilidir. Beni ilgilendiren beni besleyen, eğiten, güzelleştiren şey budur. ve şunu biliyoruz ki insanın kendisini sevmesi dini bir görevidir. Çünkü Allah bizi severek yarattı. Her birimiz sevgiye değer varlıklarız. Sevgiyle baktığımız çiçek bile farklılaşır. Dolayısıyla işe önce kendimizi severek başlamalıyız. Her birimiz Rabbimizin fırçasından çıkmış muhteşem sanat eserleriyiz. Kimsenin kendisini ve başkasını çirkin görmeye hakkı yok. Tek kullanımlık zamanlar yaşıyoruz. O yüzden kendimizi ve insanları seversek hem psikolojimiz hem bedenimiz daha iyi çalışır. "

İNSAN KALMANIN TEK YOLU OKUMAKTIR Programda İbn-i Arabi'nin sözünü hatırlatan Erdim, "İbn-i Arabi buyuruyor ki, 'İnsan bedeni bir memlekettir. Eğitilirse medeni olur, eğitilmezse ormana döner ve ormanda orman kanunları geçerli olur. ' Dolayısıyla kendimizi eğitmek için hiçbir fırsatı kaçırmamalıyız. Lütfen kendinizi eğitin ve geliştirin. Kelime hazinemiz geniş olsun. Çocuklar bizi gazete, dergi ve kitap okurken görsün. İnsan kalmanın tek yolu okumaktır. İnanın okudukça düşündükçe hayat buluruz okumadığımız zaman ruhumuz ve zihnimiz çoraklaşır" ifadelerini kullandı.

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