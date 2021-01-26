Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu karikatürleri! Erdil Yaşaroğlu eşi kimdir?

Birçok kitabı bulunan,ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında yayınlayan Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu karikatürleri! Erdil Yaşaroğlu eşi kimdir?

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Yaşaroğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü bitirdi. 90'lı yıllarda profesyonel karikatüre başlayan sanatçı, o dönemde katıldığı karikatür yarışmalar nedeniyle yurt dışından ve yurt içinden 30'a yakın ödül kazandı. İlk olarak Güneş Gazetesi'nde kariyerine başladı, ardından Limon ve Leman Dergilerinde Komikaze köşesini çizdi. Bir çok televizyon programında yazarlık yapmış olan Yaşaroğlu, tiyatro oyunları yazdı, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatür dersleri verdi. 2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. Sonrasında arkadaşlarıyla Lombak, Kemik ve Hayvan dergilerini de yayınladı. 2010 yılında 12 bin metrekare üzerine dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabına giren Erdil Yaşaroğlu, 2014'de çocuklar için yayınlanan ilk mizah dergisi Süper Penguen'i yayınlamaya başladı. 2016'da Kötü Kedi Şerafettin animasyon filminde ortak yapımcılık yaptı. Çizginin Sahne Arkası ve Beyin Acısı isminde çizgili keynote'lar yapan sanatçı, Süper Penguen dergisinde çiziyor ve İstanbul'daki atölyesinde heykel çalışmalarını sürdürüyor.

ERDİL YAŞAROĞLU EŞİ KİMDİR?

Erdil Yaşaroğlu, 2010 yılında oyuncu Begüm Kütük ile evlendi. Begüm Kütük 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini Namık Kemalİlkokulu'nda okudu ve ortaokul ile liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini için Fransa'ya giden güzel oyuncu Nancy Üniversitesi'nde Kültürel Arabuluculuk ve İletişim Bölümü'nü kazandı.Fransa'daki eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye geri dönen Begüm Kütük, 2001 yılında 'Türkiye Best Of Model' yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003 – 2004 yılları arasında A.G.A. ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi kadrosuna Safiye Karahanlı karakteriyle dahil olan oyuncu popülerliğini arttırdı. 2010 – 2011 senesinde 'Olağan Mucizeler' tiyatro oyununda canlandırdığı Joy karakteriyle Direkler Arası Seyirci Tiyatro Ödüllleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Show Tv'de Sineshow isimli bir program hazırlayıp sunan Begüm Kütük, Uygun Adım Aşk adlı dizide de başrolü oynamıştır. 2014 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Hatice Şendil'in paylaştığı 'Kaderimin Yazıldığı Gün' isimli dizide de başrollerden biri olarak kadroda yer aldı. Son olarak 2016 yılında 'El Değmemiş Aşk' adlı dizide Emre Karayel, Ümit Erdim, Ceren Monay ile kamera karşısına geçmiştir.

BEGÜM KÜTÜK DİZİLERİ

2016 - El Değmemiş Aşk (Duygu) (TV Dizisi)

2016 - Kurtlar Vadisi Pusu (Safiye Karahanlı) Tv dizisi)

2014-2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Defne Yörükhan) (Tv dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Neriman) (Televizyon dizisi)

2013 - Sarelle (Reklam Filmi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2012 - Karanlıklar Çiçeği (Azerbaycan TV Dizisi)

2012 - Mar (Bahar) (Sinema Filmi)

2012 - Yalan Dünya (Televizyon dizisi)

2011 - Olağan Mucizeler (Tiyatro Oyunu)

2011 - Samsung (Reklam Filmi)

2010 - Bozmak (Sinema Filmi)

2010 - Peşpeşe (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (Ceren) (Televizyon dizisi)

2009 - Gecenin Kanatları (Sinema Filmi)

2009 - Uygun Adım Aşk (Burcu)(Televizyon Dizisi)

2009 - Canım Ailem (Televizyon Dizisi)

2009 - Romantik Komedi (Ece)(Sinema filmi)

2008 - Hayat Güzeldir (Televizyon Dizisi)

2006 - 2007 - Sineshow Hazırlayıp sundu (Televizyon Programı)

2004 - 2005 - Kurtlar Vadisi (Televizyon Dizisi)

2004 - Bosch (Reklam Filmi)

2003 - AGA (Televizyon Dizisi)

2003 - Turuncu GSM (Reklam Filmi)

2002 - Melek (Televizyon Dizisi