Erciyes yolunun ağaçlandırma çalışmalarına start verildi

Develi Belediyesi'nin Develi-Erciyes arasındaki yolun ağaçlandırılma projesi kapsamında ilk etap çalışmalarına start verildi.

Kaçış rampasından Develi girişine kadar yapılacak ve Orman İşletme Müdürlüğünün de destek verdiği ilk etap ağaçlandırma çalışmaları için zemin tesviye çalışmaları başladı. Karayolları ekipmanlarının da destek verdiği zemin tesviye çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Söz verdiğimiz projelerimizden birisi olan Erciyes yolu ağaçlandırma çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İlçemizin çehresini daha da güzelleştirmek adına çok önemsediğimiz ağaçlandırma çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Kaçış rampasından ilçemiz girişine kadar bin 500 uzun fidan dikeceğimiz ağaçlandırma çalışmamızın şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı