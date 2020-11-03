Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu
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Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu

03.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:16

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin, enkazdan çıkar çıkmaz köfte ayran istediğini ekranlardan gören vatandaşlar, Ayda'ya köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin'e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı.

BİRÇOK İLDEN KÖFTE SİPARİŞİ VERİLDİ

Depremin simgesi haline gelen Ayda bebeğin, enkazdan ilk çıktığında kendisini kurtaran ekiplerden köfte ayran istediği anlara ait görüntüler, tüm vatandaşların içini sızlattı. Minik kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar, başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı.

"ACİLE GİRİP AYDA'YA KÖFTE ULAŞTIRIN"

Aldıkları yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden şef Erdal Doğan, "Ayda bebeğin hastaneye geldiğini öğrenen vatandaşlar, aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bizim telefonlarımızı bulmuşlar. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, 'Parayı hemen gönderelim, ne olur acile girip Ayda'ya köfte ulaştırın' diyorlar. Ne yazık ki şu an talepleri yerine getiremiyoruz ama inşallah Ayda'ya ilk köftesini biz yedirmek istiyoruz" dedi.

Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
SERO: hiç bir şey annesinin yerini tutmaz burda sevgi gösterisi var insanlık, merhamet var sen ne içtin söyle de ondan uzak duralım
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ÖZDEMİR: Televizyonda izlerken gözlerim doldu boğazım düğümlendi kurban olurum sana deprem için gerizekalı insanlık dışı yorum yapan pislikler şu kıza bakın ve utanın aşağılık insanlar
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VİCDANLI İNSANLAR: Allaha şükür böyle vicdanlı insanlar var iken bize bir şey olmaz. Ama bize zarar gelse içimizdeki bozuklardan gelir.
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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