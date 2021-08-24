Engin Şenkan kimdir? Engin Şenkan kaç yaşında, nereli? Engin Şenkan biyografisi!

Kanal D ekranlarında rating rekorları kıran Camdaki Kız dizisi ekibine dahil olan Engin Şenkan'ın hayatı merak edildi. Peki, usta oyuncu Engin Şenkan kimdir? Engin Şenkan kaç yaşında, nereli? Engin Şenkan hayatı ve biyografisi nedir?

Bizimkiler ve Yazlıkçılar adlı dizilerde eşi Sıdıka Şenkan ile oynayan ve tanınan Engin Şenkan bu dönem Camdaki Kız dizisine katılmasıyla hayatı merak edilmekte. Peki, Engin Şenkan kimdir? Engin Şenkan kaç yaşında, nereli? Engin Şenkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ENGİN ŞENKAN KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da Eyüp'de doğan Engin Şenkan'ın hayatı Arnavutköy'de geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okumaya başlayan Şenkan Lise son sınıftayken edebiyat hocasının 'Çürük Elma' diye bir oyunu sahnelerken, seyircilerin arasındaki tiyatrocu Zihni Küçümen ile Ergun Göknar'ın şehir tiyatrolarında oynamasının teklifi ile bir yandan da şehir tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. onların önermesi ile Ankara'da sınava girerek Konservatuara girdi.

Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan 1970 yılında mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Uzun yıllar Alev Sezer'le birlikte sahneye çıktı.

1978 yılına kadar Ankara'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi.

Uzun seneler Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Engin Şenkan, Bizimkiler ve Yazlıkçılar adlı dizilerde eşi Sıdıka Şenkan ile birlikte oynadı. 2013 yılında yayına giren Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdiği filmde Yılmaz Erdoğan da o dönem iki şairin hocalığını yapan ünlü şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.

Engin Şenkan, 1970 yılından beri tiyatro oyuncusu Sıdıka Şenkan ile Evlidir. Derya (d.1977) ve Deniz (d.1984) adında İki kızı vardır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2001

• Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

• Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Budala : Fyodor Dostoyevski\Simon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

• Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

• Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

• İnsan Maiere : Franz Xaver Roetz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

• Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

• İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

• Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

• Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

• Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

• Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

• Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

• Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

• Yelpaze (oyun) : Oscar Wildel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

• İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

• Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

• Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

• Pas Pas : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

• Parkda Bir Sonbahar Günü : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

• Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

• Nalınlar : Necati Cumalıl - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

• Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiyl - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

• Akın (oyun) : Faruk Nafiz Çamlıbel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

• Katip Çıkmazı : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

• Kaşıkçılar : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

• Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

• Ali Baba ve Kırk Haramiler : Vadeha Atiyeh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

• Midasın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

• Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

• Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

FİLMOGRAFİSİ

• Son Osmanlı Yandım Ali (2006) - Çukurçeşmeli Osman Bey

• Kaçamak (1987)

DİZİLERİ

• Kurşun - (2019) Bünyamin Ayaz

• Muhte?em İkili (2018) Feridun

• Emanet (2014)

• Kurt Seyit ve Şura (2014)

• Dila Hanım (2012-2013)

• Firar (2011-2012)

• Herşeye Rağmen (2011) (Hakim Mümtaz Açıkalın)

• Gönül Ferman Dinlemiyor (2010)

• Nefes (2009)

• Baba Ocağı (2008-2009) (Halil Efe)

• Hatırla Sevgili (2006-2007) - Rıza Ünsal

• Azap Yolu (2006)

• Misi (2005)

• Büyük Umutlar (2004) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• Serseri (2003)

• Kumsaldaki İzler (2002)

• Koltuk Sevdası (2001)

• Kınalı Kar (2002-2004) - Halil Beyoğlu

• Koltuk Sevdası (2001)

• Bizim Çocuklar (2000)

• Ah Bir Zengin Olsam (1999)

• Eltiler (1997)

• Yazlıkçılar (1993) - Küt Nuri

• Bizimkiler (1991-2002) - Şevket

• Yalnızlar (1984)