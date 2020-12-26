Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
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Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

26.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:41

Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle türkülerle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları tabutun başında saz çalıp türkü söyledi.

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti.

TABUT BAŞINDA TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda halk müziği sanatçısı da katıldı. Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin." dedi.

Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu.

Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.

Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı
Engin Nurşani, türkülerle son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HAKAN: dınımızın neresınde var cenazede turku soylemek Allah cumlemızı ıslah etsın
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EZAN-İLE GELDİK SELA İLE GİDİYORUZ: mevlid ve kurani kerim gecerli ahirette
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500
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