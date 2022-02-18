Engin Günaydın Genç Sevgilisiyle Böyle Yakalandı!

Karşısında basın mensuplarını gören ikili, aralarına mesafe koyarak yürüdü.

"GELEN TEPKİLER ÇOK GÜZELDİ"

Son olarak '10 Bin Adım' adlı dizide rol alan Erol Günaydın, "Diziye gelen tepkiler çok güzeldi. Yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum" dedi.

SEVGİLİSİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI

Özel hayatı hakkında konuşmayan Engin Günaydın, kız arkadaşı ile beraber taksiye binip evinin yolunu tuttu.

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın kimdir, nereli, kaç yaşında; Engin Günaydın, 29 Ocak 1972'de Erbaa, Tokat'ta doğdu. Senaryo yazarı ve yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve yönetmen Erol Günaydın'ın oğludur.

Aşkım Aşkım ve Zaga ile adını duyuran Engin Günaydın, Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteri ile geniş çevrelerce tanındı.

Engin Günaydın son olarak GAİN adlı dijital platformda yerini alan '10 Bin Adım' adlı dizide rol aldı.

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