Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?
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Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?

Diriliş Ertuğrul dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Engin Altan Düzyatan hayatı merak ediliyor. Ailesi Yugoslavya Türklerinden olan Düzyatan, İzmir'de doğdu. Peki, Engin Altan Düzyatan boyu kaç? İşte ayrıntılar...

Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?
08.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:22

Engin Altan Düzyatan, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile evli. Oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Engin Altan Düzyatan filmleri neler? Bir Avuç Deniz filmi sayesinde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Aile büyükleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetti. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde bulundu.

Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?

LOS ANGELES'DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Başarılı oyuncu, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi dizilerin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi çeşitli çalışmalarda boy gösterdi. Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü elde etti. TRT 1'de yayınlanan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oldu. FOX TV de yayınlanan Kurşun dizisinde başrol oynadı.

Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan, Emir Aras ve Alara adında iki çocuk babasıdır. Düzyatan, 1.85 boya ve 76 kiloya sahiptir.

Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında, nereli?
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