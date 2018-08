'Engelsiz Mardin' sloganıyla teraryum atölyesi kuruldu

MARDİN - Mardin'de "Engelsiz Mardin" sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında Down sendromlu ve işitme engelli gençler "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi bir araya geldi.

Mardin'de engelli vatandaşların önündeki engelleri tek tek kaldıran Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Politikalar Daire Başkan vekili Uzm. Dr. Mehtap Bingül ve daire başkanları ile birlikte down sendromlu ve işitme engelli gençlerle birlikte "Hayal Dünyası Teraryum Atölyesi ile Hayat Buluyor" projesi kapsamında bir araya geldi. Engelli gençler için açılan Down Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte teraryum fanuslarını hazırlayan engelli genç ve çocuklar protokol üyeleri ile birlikte fanuslara toprak koyup birlikte dekorasyon çalışması yaptı. Etkinlik Engelsiz Sanat Korosunun söylediği şarkılarla devam etti.

"Mutlu bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz"

Mardin'de tüm engelleri geride bırakarak mutlu bir şehir inşaa etmek istediklerini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Yerel yönetici olarak göreve başladıktan sonra bu 1,5 yılda "Engelsiz Mardin" sloganıyla Mardinimizdeki özel eğitimli çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızın konu olarak alındığı bazı projeler uyguluyoruz. Bugün de Teraryum atölyesi düzenledik. Engelsiz Mardin projesi kapsamında şehrimizin protokolündeki mesai arkadaşlarım eşleri çocuklarıyla beraber burada özel eğitim alan yavrularımıza "Engelsiz Mardin" projesinin bir ayağı olan bu atölye de bir araya geldik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü biz Mardin'deki engelli yavrularımızı bu projenin içerisinde düşündük ve hep beraber 'Engelsiz Mardin'i oluşturuyoruz. Mardin'deki engelli vatandaşlarımızın da mutlu olduğu bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Son 1.5 yıldır hep diyoruz ya şehrin gelen misafirlerinde 4 katı bir artış var. Şehir esnaflarının yüzü gülüyor, yatırımcıların yüzü gülüyor, aileler mutlu bu mutluluğa engelli vatandaşlarımız da katkı sağlıyor. Onlar da mutlu oluyorlar biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Yaptıkları çalışmaları ailelerine gösteren engelli gençler de mutluluklarını dile getirdi.