Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı
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Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı

11.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:13
Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı

Dokunma duyu organını kullanamadığı için hiçbir yere temas edemeyen otizmli ve epilepsi hastası 8 yaşındaki Aras, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı duyu bütünleme ve ergoterapi eğitimi sayesinde normale döndü.

Dokunma duyu organını kullanamadığı için hiçbir yere temas edemeyen otizmli ve epilepsi hastası 8 yaşındaki Aras, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı duyu bütünleme ve ergoterapi eğitimi sayesinde normale döndü. Aras artık, akranlarıyla oynayabiliyor, banyo yapabiliyor ve sevdiklerine sıkıca sarılabiliyor.

Bağcılar'da 2013 yılında erken doğum yapan Arzu Aydın'ın dünyaya gelen çocuğu Aras'a otizmli ve epilepsi hastası tanısı konuldu. Aydın, 3 yaşına kadar hastanelerde yatan oğlu için tedavi arayışına girdi ve Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı buldu. Kağıthane'de oturan Aydın ailesi çocukları Aras'ın tedavisi için Bağcılar'a taşındı.

"ARTIK YAVRUMA DOYA DOYA SARILIYORUM"

İlk olarak kreşle tanışan Aras, burada ergoterapi ve duyu bütünleme terapisi aldı. Engelliler Sarayı'na geldiğinde yürüyemeyen, bir yere dokunamayan ve sürekli olarak ağlayan Aras, 5 yıllık eğitim sonunda iyileşti. Aras artık yaşıtları gibi istediği şekilde hareket eder duruma geldi. Buradaki eğitimlerden sonra oğluna ilk kez sorunsuz bir şekilde sıkı sıkıya sarıldığını söyleyen anne Arzu Aydın, "3 yaşından beri hizmet alıyoruz. Buraya gelmeden önce hiç susmazdı sürekli ağlıyordu. Ne banyo yapabiliyordu ne çıplak ayak yere basabiliyordu. Hiçbir yere temas edemiyordu. Her şeyden memnuniyetsizdi duyu bütünlemeyle Allah'a şükür hepsini geri kazındı. En güzeli de artık yavruma doya doya sarılıp onu öpebiliyorum" dedi.

8 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası Aras, iyileştikten sonra sosyalleşmeye de başladı.


Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı
Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı
Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı
Engelliler Sarayı sayesinde hayata dokunmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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