: Engelli simitçi "ekmek teknesi" çalınınca işsiz kaldı

11.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:24

Mersin'in Toroslar ilçesinde, simitçilik yaparak 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk, simit arabasının çalınması üzerine yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için destek bekliyor.

Geçirdiği trafik kazası sonucu belindeki rahatsızlık nedeniyle yüzde 75 engeli bulunan Berk, 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi" kapsamında bir simit arabası aldı.

Kentin farklı noktalarında simit satarak ailesini geçindiren Berk'in "ekmek teknesi" bir ay önce çalındı. Hamile eşi ve 4 çocuğuyla sıkıntılı günler yaşayan simitçi, hırsızların yakalanmasına rağmen simit arabası bulunamayınca işsiz kaldı.

Berk, tekrar temin edemediği simit arabasının bulunması ya da yenisinin alınması konusunda yardım bekliyor.

"Evimin tek geçim kaynağı oydu"

Süleyman Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engel durumuna rağmen ailesini geçindirmek için sürekli çalıştığını söyledi.

Simit arabası çalınmadan önce ailesinin geçimini rahatlıkla sağladığını ifade eden Berk, yaşanan olaydan dolayı zor duruma düştüğünü belirtti.

Ailesini geçindirmek zorunda aktaran Berk, şöyle devam etti:

"Bir ay önce simit arabam 3 kişi tarafından çalındı. O günden beri işsizim. Şu an zor durumdayım. Ailemin masraflarını karşılayamıyorum. Krediyle aldığım evin borcunu ödeyemiyorum. İmkan varsa yetkililerden simit arabası talep ediyorum çünkü evimin tek geçim kaynağı oydu. Başka yapabileceğim bir iş de yok. Çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamak istiyorum. Simit arabam olduğu zamanlar sürekli çalışıyordum. İşime gücüme bakıyordum. Esnaf arkadaşlar ve komşularımla aram iyiydi. Ekmek teknem çalındı. Üzerimdeki sorumluluk büyük olduğundan dolayı çok farklı bir psikolojiye girdim. Aileme karşı mahcup oluyorum. Çocuklarım bir şey istiyor veremiyorum. Bu kötü bir durum."

"İnsanlığın bu hale gelmesine üzüldüm"

Böyle bir şeyin başına gelebileceğini düşünmediğini dile getiren Berk, hırsızlık olayının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Berk, simit arabasının çalındığı görüntüleri izlediğini belirterek, "İnsanın geçim kaynağının gitmesi, işini kaybetmesi kötü bir şey. İşimiz umudumuzdu. Onu da kaybettik. Bir nevi ortada kaldık. Ailece o anı izledik ve çok üzüldük. Hala da üzüntüsünü yaşıyoruz. Aracın bulunmaması ayrı bir üzüntü verdi. Bu insanlara kızmaktan ziyade insanlığın bu kadar düşmesine üzüldüm." diye konuştu.

Simit arabasını çalanlar hakkında şikayetçi olduğunu dile getiren Berk, "Şikayetim üzerine Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve suçluları yakaladı fakat simit arabamın yerini söylememişler. Sağ olsun ekipler bulmak için çalışmasını devam ettiriyor. Simit arabamın bulunmasını ve çocuklarımın eğitim masrafları öncelikli olmak üzere ailemi geçindirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Simit arabası sayısı belli ve bu sayının üzerine çıkılamamaktadır"

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi"nde engelli bireylerin müracaatlarının alınarak sıra dahilinde simit arabalarını engellilere teslim etme, eğitim verme ve simit satışı yeri gösterme yükümlülüğünün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Projeden yararlanmak isteyen 20 engelli vatandaşımız daha bulunmaktadır ancak İŞKUR'la yapılan sözleşmede simit arabası sayısı belli ve bu sayının üzerine çıkılamamaktadır. Bu kardeşimizin mağduriyetinin giderilmesi için projeye başvurup hak kazananlara tek tek ulaştık ancak projeden ayrılmak isteyen bulunmuyor. Vazgeçen biri olursa bu konuda yardımcı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Simit arabasını çaldığı iddiasıyla Y.B. ile V.K.ve S.D. gözaltına alınmış, Y.B. ifadesinin ardından salıverilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. tutuklanmış, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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