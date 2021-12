Engelli öğrenci Melike, ezber yeteneği ile fark atıyor

TORBALI, İZMİR (İHA) - Ağır mental retardasyon (zeka geriliği) ve skalyoz hastalığına sahip 14 yaşındaki Melike Us, ezber yeteneği ile farkını ortaya koyuyor. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere bilen Us, duyduğu müzik ve şiirleri de tek seferde ezberleyebiliyor.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Dirmil Ortaokulu'nun en özel öğrencilerinden biri olan 14 yaşındaki Melike Us, eğitim aşkı ile her gün Karaot köyünden servis ile 10 kilometre yol kat ederek okuluna geliyor. Ağır mental retardasyon ve skalyoz hastalığı bulunan US'un en belirgin özelliği ise ezber yeteneği. Duyduğu müzik ve şiirleri tek seferde ezberleyebilen özel öğrenci, derste edindikleri bilgileri de müzik eşliğinde öğrenerek perçinliyor. Güler yüzü ve pozitif enerjisiyle okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen Melike, ezber yeteneği sayesinde okul etkinliklerinin de baş kahramanı konumunda.

"Adeta bir kamera gibi kaydediyor"

Melike US'un öğretmeni Ayşe Düzgün Şengül, "Melike, ağır mental retardasyonu olan, aynı zamanda da skalyoz hastalığına sahip bir öğrenci. Ancak bu tanıları onun öğrenmesine engel değil. Melike, adeta bir kamera gibi şahit olduğu, duyduğu, gördüğü her şeyi kaydediyor ve bize olduğu gibi aktarabiliyor. Örneğin geçen sene ezberlediğimiz bir şiiri ya da bir şarkıyı unutsam bile Melike unutmuyor ve bir anda söylemeye başlıyor. Hafızası çok güçlü, öğrenme düzeyi ve kapasitesi çok iyi. Melike'nin sevgi dolu bir ailesi var ve ona karşı çok ilgililer. Bizimle de işbirliği içerisindeler. Bu da Melike'nin başarısına yansıyor. Özel eğitim öğrencilerinin keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu düşünüyorum. Onların kalbine dokunmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Müzik eşliğinde öğreniyor"

Melike US'un öğretmenlerinden Öznur Karaaslan da "Melike çok sosyal ve pozitif bir çocuk. İnsanın enerjisini yükseltiyor. Okuldaki herkesle iletişimi çok iyi. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi seviyor. Dinlediği şarkıları ve şiirleri bir seferde ezberleyebiliyor. Müziği çok sevdiği için bilgileri müzik eşliğinde dinlediğinde daha kolay öğrenebiliyor" diye konuştu.

"Duygulanıp ağlıyorum"

Melike'nin babası Hakan US ise "Melike çok şen şakrak bir çocuk. Okulda ezberlediği şiir ve şarkıları evde bize de söylüyor. Bazen onu dinlerken duygulanıp ağlıyorum. Eğitim çok güzel bir şey. Eğitim aldığı sürece, Melike'nin daha da ileri gideceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR