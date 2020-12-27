Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

27.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:43

Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor Eşi Asiye Ayyıldız: "Şu an tüm Türkiye'ye borçluyuz" Silivri'de hamallık yapan yüzde 66 oranında engelli Ali Ayyıldız, kendisinden habersiz adına kurulan şirketin borçlarından kurtulmak için 2007 yılından beri...

Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Eşi Asiye Ayyıldız:

"Şu an tüm Türkiye'ye borçluyuz"

İSTANBUL - Silivri'de hamallık yapan yüzde 66 oranında engelli Ali Ayyıldız, kendisinden habersiz adına kurulan şirketin borçlarından kurtulmak için 2007 yılından beri hukuk mücadelesi veriyor. Ayyıldız yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulurken, eşi Asiye Ayyıldız, "Okuma yazması yok, şu an tüm Türkiye'ye borçluyuz" dedi.

Silivri'de hamallık yapan yüzde 66 engelli Ali Ayyıldız'ın eşi Asiye Ayyıldız, 2007 yılında bankaya gitti. Ayyıldız'ın eşi, evrak imzalatmak üzere gittiği bankada eşinin adına kurulu bir şirket olduğunu ve haberleri olmadan kurulan bu şirketin milyonlarca lira borcunun bulunduğunu öğrendi. Okuma yazma bilmeyen Ayyıldız, eşi vasıtasıyla üzerine kayıtlı bir şirketin olduğunu tesadüfen öğrenmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesine 13 yıldır devam ediyor.

Çalıştığı esnada bir kişinin kimliğini bir süreliğine aldığını anlatan Ali Ayyıldız, "Bana kamyon gelecek dedi ve bir kişiyi daha çağırdı. Bizi arabaya bindirdi. Daha sonra bizden nüfus kağıtlarımızı istedi. Kendisine nüfus kağıdımı verdim. Bizi dolaştırdı, eşya yoktu. Sonrasında ise geri bıraktı. Bizi bıraktığında yanımdaki kişinin kimliğini verdi ancak benimkini vermedi. Bir saat sonra ise bulunduğum kahvehaneye geldi ve kimliğimi verdi. Engelliyim. Adliyelerin yollarını bilmiyorum. Psikolojim bozuldu" dedi.

"Tüm Türkiye'ye borçluyuz"

Eşi Asiye Ayyıldız da, "Eşim o tarihlerde hamallık yapıyordu. Biri gelmiş eşya taşıtacağım ama kimliğin lazım demiş. Onlarda kimliğini vermişler ama eşya sonraya kaldı diyerek gitmiş. 2007 yılında bankaya engelli raporu almak için evrak imzalatmaya gittiğimde eşimin adına şirket kurulduğunu öğrendim. Hemen mahkemeye başvurduk. 2007 yılından bu yana uğraşıyoruz. Ordu'da beyaz eşya dükkanı açılmış ve piyasaya sahte çekler sürülmüş. O tarihten sonra mahkemeler, icralar, şu an tüm Türkiye'ye borçluyuz" diye konuştu.

Eşinin yüzde 66 oranında engelli olduğunu söyleyen Asiye Ayyıldız, "Okuma yazması yok, televizyon dahi açamıyor, telefon kullanamıyor. Ne yapacağımızı artık bilemiyorum. Avukatlar bizi sürekli arıyor borcunuz var diyerek. Sürekli psikoloğa götürüyorum. Çok zor durumdayız. Eşimin maaşına el koyuldu. Çocuğumuz yok ama Ankara'da çocuk okutmuşuz. Oradan bile borç geldi. Bizim kimsemiz yok, devlet büyüklerimizin bize yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ali Ayyıldız'ı eşi teselli etti.

Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Halis Özkahya Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İşçi İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:43:38. #1.14#
title