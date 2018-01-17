Engelli çift evlilik yolunda engelleri aştı

Sivas'ta görme engelli Ümit Özbek kendisi gibi görme engelli olan Emine Demirel, engel tanımayarak evlenmeleri konusunda da önlerine çıkan bir çok engeli birbirlerine duydukları sevgi ile aşmayı başardı.

SİVAS - Sivas'ta görme engelli Ümit Özbek kendisi gibi görme engelli olan Emine Demirel, engel tanımayarak evlenmeleri konusunda da önlerine çıkan birçok engeli birbirlerine duydukları sevgi ile aşmayı başardı.

Antalya'da yaşayan görme engelli 32 yaşındaki Ümit Özbek ve Sivas'ta yaşayan Emine Demirel Ankara'da göz muayenesi sırasında tanışarak birbirine aşık oldular. Bir süre görüşen çift evlenmeye karar verdi. Görme engellerine rağmen evlenerek hayatlarını birleştirmek isteyen çift bu kez, evliliklerini istemeyen ailelerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Çiftin birbirine karşı duydukları sevgi görme genlerini aştığı gibi bu engeli de aştı. Çift geçtiğimiz gece Sivas Belediyesi, Sivas Bedelsel ve Zihinsel Engelliler Derneğinin de yardımı ile Sivas Fasıl Heyeti Derneği Salonunda düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Damat Ümit Özbek tanışmalarının Ankara'da ki göz muayenesi sırasında gerçekleştiğini belirtip, "Birbirimizi gördük ilk iletişimimiz orada gerçekleşti. Daha sonra 1.5 yıl kadar ayrı kalma durumumuz oldu. Bu süreç içinde ben ondan o benden haber bekledi. Bundan 6 ay önceye kadar bağlantımız tekrar devam etti. Bu 8 aylık süreçte birbirimizi tanıdık ve evliliğe karar verdik. Yüzde 50 görme engelim var. İlişkimizde mesafeler uzak olduğundan dolayı biraz sıkıntılar ve büyüklerimizden biraz sıkıntı çektik. Sıkıntılar çektik ama sonunda anlaştık evliliğimiz sürpriz oldu. Aşkımıza evliliğimize hiçbir şey engel olamadı. Ne göz, ne şehir ve nede eşimin durumu engel olabildi. İkimiz de yola devam ediyoruz ve birbirimizin destekçisi olacağız"dedi.

Başlamak bitirmenin yarısıdır

Evlilik kararlarının ardından bir çok engel ile karşılaştıklarını belirten gelin Emine Demirel, "Yaklaşık 12 yıldır görme engellim var. İlişkimizin sonunun mutlu olduğu için çok mutluyum. Belediye başkanımız ve Selman hocamız bize yardımcı oldular. Korkarsan bir şey yapamazsın başlamak bitirmenin yarısıdır denilir ya biz başladık sonuna getirdiğimize inanıyorum. Yolumuz hala devam ediyor ama beraber aşacağımıza inanıyorum."şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, çifte mutluluklar dileyerek her zaman yanlarında ve destekçileri olacaklarını söyledi.