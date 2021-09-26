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Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Haberler | Güncel

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor Konya'da yaşayan bir çocuk annesi engelli Hatice Uysal: "Destek versinler, kimseye muhtaç olmadan kendi olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim" Konya'da yaşayan, 6 aylıkken geçirdiği çocuk felcinin ardından yürüme engelli kalan 45...

DENİZLİ (İHA) - Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Konya'da yaşayan bir çocuk annesi engelli Hatice Uysal :

"Destek versinler, kimseye muhtaç olmadan kendi olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim"

KONYA - Konya'da yaşayan, 6 aylıkken geçirdiği çocuk felcinin ardından yürüme engelli kalan 45 yaşındaki Hatice Uysal, kısa süreli aldığı eğitim sonrasında boncuktan takılar tasarlayarak yapmaya başladı. Takıları yurt dışındaki kardeşi vasıtasıyla dışarıya göndermeye başlayan Uysal, "Engelli arkadaşlarımıza destek versinler. Ben bir girişimci anne, bayan olarak bana destek vermelerini istiyorum. En azından hani ben kimseye muhtaç olmadan, ben kendi olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim" dedi.

Geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan 45 yaşındaki Hatice Uysal, 2008 yılında Denizli'den gelerek Konya'ya yerleşti. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesine kaydolan Uysal, daha sonra engellilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kurslarına kaydını yaptırdı. Geç başladığı ve kısıtlı zaman diliminde gittiği kursu azimle tamamlayan 1 çocuk annesi Hatice Uysal, evde kendi tasarımları olan kolye, yüzük, bileklik ve küpe gibi takılar yapmaya başladı.

Hatice Uysal, pazarda bir engelli arkadaşını gördüğünü, ondan engelliler derneğini duyduğunu ve gelmeye başladığını anlatarak, "İkinci evimiz gibi bildim. Çünkü birbirimize gidip gelemiyoruz arabadan inme binme sıkıntısı olduğu için. Ama burada arkadaşlarla beraber toplanıp oturup kalkabiliyoruz. O kadar engelliyi bir arada görmek beni gerçekten psikolojik olarak çok etkiledi ama zamanla onu kabulleniyorsunuz. Benimle aynı kaderi paylaşıyor. Çünkü benim olduğum yerde bir tane ben vardım. Dışarı çıkmaya utanıyorsun ama burada elhamdülillah her şeyi başardığıma inanıyorum" dedi.

"15 gün ders gördüm"

Kurs açıldığını duyduğunu ve kaydolduğunu anlatan Hatice Uysal, "Yazıldım ama oğlumdan dolayı evdeydik, evde olunca çocuğumu bırakıp bir yer gelemedim. Ama okulu açıldı. Okulu açıldıktan sonra onu öğleyin bırakıyordum. Ondan sonra 1 saat ya da 1,5 saat ders gördüm. 15 gün falan ders gördüm. Böyle uğraşı seviyorum, ondan sonra devam ettim, bırakmadım. Tabii boş gezip de 'Bir iş yapamam, çalışamam' diyenlere diyorum ki, onlar bizden de engelli, bizden fazla engelli. Yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben buraya geldim ortaokulu okudum, şimdi liseye devam ediyorum. Ehliyetimi aldım. En önemlisi engelli olarak bir evlat büyüttüm Allah'a çok şükür. Yani insan istedikten sonra ekmeğini rahatlıkla kazanabilir" dedi.

"Kimseye muhtaç olmadan, kendi olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim"

Yaptığı takıları kendi çevresini sattığı anlatan Uysal, "İnternet üzerinden de sattım. Yurtdışında kız kardeşim var, Kanada'ya gönderiyorum. 2019'da bu işe başladım. 2 yıldır yurt dışına gönderiyorum. Yani benim gibi azimli olan engelli arkadaşlarımıza gerçekten destek versinler. Ben bir girişimci anne, bayan olarak bana destek vermelerini istiyorum. En azından hani ben kimseye muhtaç olmadan, ben kendi olmayan ayaklarımın üzerinde durabilirim" şeklinde konuştu.

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor

Engelini aştı, ürettiği takıları yurt dışına gönderiyor
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri
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