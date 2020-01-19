: Endonezya'da Türk öğrencilere uluslararası bilim yarışmasında 2 altın madalya

19.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:35

Türkiye'den iki lise öğrencisi, Endonezya'da düzenlenen uluslararası bilim yarışmasında mühendislik ve bilim alanındaki 2 ayrı projeyle altın madalyaya layık görüldü.

Bandung kentinde 13-16 Ocak tarihlerinde, Brezilya, Filipinler, Pakistan, Güney Afrika ve Malezya gibi 14 ülkeden 180 projenin yer aldığı Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Yarışması (ISTEC) düzenlendi.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden iki lise öğrencisinin, mühendislik alanında medikal mühendislik, bilim alanında da biyoloji kategorilerindeki çalışmaları yarışma heyetinin beğenesini kazandı.

Okyanus Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi İpek Bengisu Gülper, "Yatalak hastaların ağrı ve yaralarını iyileştirici nano kumaş" çalışmasıyla, Okyanus Anadolu Lisesi 10. sınıfı öğrencisi Selin Aşık da "Bitkilerde damarlanma oluşumlarını engelleyerek hızla üreyen kanser hücrelerinin tedavisi" projeleriyle altın madalyaya layık görüldü.

AA muhabirine projesiyle ilgili bilgi veren Gülper, yatalak hastalara fayda sağlamak istediğini söyledi.

Gülper, "Projem, yatalak hastalar için ağaç kabuğu özütlerinden yararlanarak onların hem acısını dindirecek hem de yaralarını iyileştirecek medikal tasarım ürünü hazırlamaktı. Projemde ülkemizde ve dünyada en çok bulunan meşe ve söğüt ağacından yararlanmak istedim." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına önce sargı beziyle başladığını belirten Gülper, "Daha sonra yatalak hastaların yanı sıra kimyasal ilaçlardan korkan ve organik çözüm arayan insanları da hesaba katarak çalışmamı genişlettim. Mikroenkapsülasyon (sıvı veya gaz taneciklerinin kaplanarak korunması) yönteminden de faydalanarak kumaş ve yara bandı üzerindeki çalışmalarımla ağrı kesici ve yaraları iyileştirecek bir ürün elde ettim." diye konuştu.

Gülper ayrıca altın madalyanın yanı sıra yurt dışında başka yarışmalara ön elemesiz katılma hakkı sağlayan ve yarışmada sadece 2 proje için verilen IYSA Özel Ödülü'nü de kazandığını dile getirdi.

"Projem, askerlerimizin kıyafetlerinde kullanılabilir"

Gülper, projesinin farklı alanlarda da kullanılabileceğine dikkati çekerek, "Projem, askerlerimizin kıyafetlerine enjekte edilerek ya da yine aynı yöntemle olası durumlara karşı yardımcı olarak da kullanılabilir. Projemi, kanser hastalarının ağrılarına yönelik farklı ağaç kabuğu özütlerini kullanarak da geliştirmek istiyorum." dedi.

Kanserin hızla yayılmasında etkili olan damarlanmayı (anjiyogenez) önleme amacı taşıyan projesiyle yarışmada ödüle layık görülen Aşık da halk arasında şifalı olarak bilinen zencefil ve civanperçemi bitki özütlerini çeşitli dozlarda yumurta embriyosunda denediğini söyledi.

Aşık, çalışmalarında farklı kontrol gruplarında damarlanmaları inceleyerek kanserli hücreleri hedef aldığını ve kanser hücrelerindeki damarlanmayı durdurmayı başardığını belirtti.

Çalışmalarının 5-6 ay kadar sürdüğünü ve kanser tedavisinde bir adım atmış olduğunu vurgulayan Aşık, daha fazla bitki üzerinde çalışarak projelerini genişletmek istediğini kaydetti.

Aşık, Türkiye'de bol miktarda bulunan bor madeni ve tekstil atıklarını kullanarak ısı yalıtım malzemeleri üzerinde de çalıştığını dile getirerek, "Bu projeyle TÜBİTAK proje yarışmasına katılmak istiyoruz. Şu anda ön elemeleri devam ediyor. Başarı elde edersek projelerime devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Öğrencilere eşlik eden Okyanus Kolejleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) Proje Sorumlusu İdil Melis Dinç de 10 yıldır ulusal ve uluslararası çapta bilimsel projeler üreten bir ekip olduklarını ve başarılı çalışmalarıyla dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi temsil etme şansı bulduklarını ifade etti.

Dinç, bilimsel projelere önem veren bir kurum olarak her sene yaklaşık 1000 öğrenciyle yüzlerce proje gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA

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