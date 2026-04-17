Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı

İtalya’da gerçekleşen ve “ Napoli usulü soygun” olarak anılan olay ülkeyi şoke etti. Bir grup soyguncu, girdikleri noktadan banka kasalarını boşaltarak izlerini kaybettirdi.

Görüntülere yansıyan olayda, şüphelilerin soygunun ardından kanalizasyon hattını kullanarak kaçtıkları dikkat çekti. Soyguncuların, güvenlik önlemlerini aşarak tüm kiralık kasa bölmelerini hedef aldığı belirtildi.

REHİNELERDEN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Olay sırasında içeride bulunan rehinelerin ifadeleri ise dikkat çekti. Rehineler, soyguncuların “nazik” davrandığını ve konuşmalarından Napoli aksanı taşıdıklarını söyledi.

GİZEM SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin kimlikleri ve nasıl bu kadar planlı hareket ettikleri henüz netlik kazanmadı. Kanalizasyon üzerinden kaçış yöntemi ve kasaların tamamen boşaltılması, olayın profesyonel şekilde planlandığını ortaya koydu.

ÜLKEDE ENDİŞE HAKİM

Soyguncuların henüz yakalanamaması ise ülkede endişe ve merakı artırdı.

