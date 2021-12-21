Endemik "Beypazarı geveni"nin fotoğrafları sergileniyor - Haberler
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Endemik "Beypazarı geveni"nin fotoğrafları sergileniyor

Endemik
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde endemik bir bitki olan "Beypazarı geveni"nin fotoğraflarından oluşan sergi izlenime sunuldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde endemik bir bitki olan "Beypazarı geveni"nin fotoğraflarından oluşan sergi izlenime sunuldu.

Serginin açılışı, Beypazarı Belediyesi hizmet binasının sergi ve fuaye alanında gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, "Ülkemizin her bölgesinin ayrı güzelliğe ve endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığı gibi Beypazarı ilçesinde yetişen ve ilçe genelinde 'geven otu' olarak bilinen otun endemik bitki türü olması çok önemli. Bu türü ortaya çıkaran Prof. Dr. Zeki Aytaç hocama da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Program, serginin açılışının yapılması ve eserlerin incelenmesiyle sona erdi.

Açılışa, Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, 9. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Elif Akyıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefi Ayfer Ölmez, İlçe Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan katıldı.

Sergi, hafta sonuna kadar açık kalacak.

Endemik Beypazarı geveni nin fotoğrafları sergileniyor

Endemik Beypazarı geveni nin fotoğrafları sergileniyor

Endemik Beypazarı geveni nin fotoğrafları sergileniyor

Endemik Beypazarı geveni nin fotoğrafları sergileniyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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