En Yakın Arkadaşının Kızıyla Lezbiyen İlişkiye Giren Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

İngiltere'de yaşayan David Clark, Güney Afrika doğumlu karısı Melanie ile 10 yıldır evliydi. Clark, 44 yaşındaki Melanie'nin en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadığını öğrenince çılgına döndü.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Eşinin öğrenen adam, dört çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp cinayeti itiraf eden Clark, kanlı pijamalarıyla tutuklandı.

EŞİ, CİNSEL ORGANI İLE DALGA GEÇİYORDU

Ömür boyu hapisle yargılanan David Clark, cinsel organının boyutuna takıntılıydı. 49 yaşındaki adam, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini sürekli küçük düşürmekle suçladı. Clark, "Neredeyse her gün benimle dalga geçiyordu" dedi.