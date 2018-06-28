En Yakın Arkadaşının Kızıyla Lezbiyen İlişkiye Giren Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
İngiltere'de yaşayan 10 yıllık evli adam, en yakın arkadaşının kızı ile lezbiyen ilişkiye giren ve sürekli cinsel organının boyu ile ilgili kendisi ile dalga geçen Güney Afrikalı eşini bıçaklayarak öldürdü.
İngiltere'de yaşayan David Clark, Güney Afrika doğumlu karısı Melanie ile 10 yıldır evliydi. Clark, 44 yaşındaki Melanie'nin en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadığını öğrenince çılgına döndü.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Eşinin öğrenen adam, dört çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp cinayeti itiraf eden Clark, kanlı pijamalarıyla tutuklandı.
EŞİ, CİNSEL ORGANI İLE DALGA GEÇİYORDU
Ömür boyu hapisle yargılanan David Clark, cinsel organının boyutuna takıntılıydı. 49 yaşındaki adam, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini sürekli küçük düşürmekle suçladı. Clark, "Neredeyse her gün benimle dalga geçiyordu" dedi.
YORUMLAR (17)
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Kadınlar şeytani sağ kolu gibi akıllarında her pislik varCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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merhaba. aşkımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne mutlu işte sen de öl be adam ne istedin eşinden ne güzel işte ben onlara bayıldımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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aşkım. nasılsınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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nasilsın. aşkımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır