En lezzetli pilav tarifleri: Pilav yapmanın püf noktaları nelerdir?

Pilav tarifleri ustalık gerektiren tariflerdir. Güzel bir pilavın birçok püf noktası bulunur. Püf noktalarıyla birlikte güzel yapılmış bir pilav ana yemeği bile gölgede bırakacaktır. Aşağıda verdiğimiz tarifler ve püf noktaları sayesinde siz de kendi evinizin pilav ustası olabilirsiniz! Peki pilav yapmanın püf noktaları nelerdir?

Pilav tarifi ararken en çok püf noktaları araştırılır. Çünkü gerçekten güzel bir pilav yapmak ustalık ister. Bu yazımızda verdiğimiz tarifler ve püf noktaları ile siz de kendi evinizin pilav ustası olabilirsiniz! Klasik pirinç pilavı tarifi, bulgur pilavı tarifi, meyhane pilavı tarifi gibi tariflerin yanı sıra misafirlerinizi şaşırtacak farklı pilav tarifleri de bu yazımızda sizlerle! Peki en güzel pirinç pilavı nasıl yapılır? Annelerimizin yaptığı pilavların sırlarına gelin beraber bakalım!

PİLAV YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Pilavla genelde ana yemeklerimizin yanına yaptığımız doyurucu ve eşlik edici yemeklerdir. Ama ana yemeklerden çok daha fazla ustalık isterler. Herkes pilav yapar, fakat tam kıvamında bir pilav yapmak ustalık ister. Yazdığımız püf noktaları sizi ustalığa eriştirecek! Güzel bir pirinç pilavı tane tane olur ve kokusu tüm evi sarar. Siz de lezzetli ve tam kıvamında pilav tarifi yapmak isterseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz!

Pilav tarifi konusuna geçmeden önce şunu söylemeliyiz ki pirinci ya da bulguru ne kadar iyi seçerseniz, pilav da o kadar güzel olacaktır. Kalitesiz ya da yaptığınız yemeğe uygun olmayan bir pirinç ile ne kadar güzel de yapsanız pilav lezzetli olmayacaktır. En güzel pilavlar için önerimiz baldo pirinç olacaktır.

Pirinci ne kadar iyi yıkarsanız, o kadar güzel bir pilav pişecektir. Bu yüzden pişirmeden en azından 1 saat önce pirinci ılık suda ıslamanızı tavsiye ediyoruz. İyice yıkadıktan sonra ne kadar duru bir su çıkarsa, pilav da o kadar güzel olacaktır.

Yıkadığınız pirinçleri iyice süzmeden pişirme işlemine başlamamalısınız.

Güzel bir pilavın lezzetinin de kokusunun da büyük bir çoğunluğu tereyağından kaynaklanmaktadır. Güzel bir tereyağı pilava da o kadar güzel lezzet verecektir.

Pirinçleri direkt olarak tereyağında kavurmak yerine biraz da zeytinyağı eklemelisiniz. Bir kaşık zeytinyağı ve biraz tereyağı ile kavurduğunuz takdirde daha güzel kavrulacaktır. Ayrıca zeytinyağı tereyağının yanmasını da engelleyecektir.

eklemelisiniz. Bir kaşık zeytinyağı ve biraz tereyağı ile kavurduğunuz takdirde daha güzel kavrulacaktır. Ayrıca zeytinyağı tereyağının yanmasını da engelleyecektir. Pirinç ne kadar güzel kavrulursa o kadar tane tane olur. Rengi şeffafa dönene kadar yağda kavurmaya özen gösterin.

Pilavınızın daha beyaz olmasını isterseniz pirinci kavururken 1-2 damla da limon ekleyebilirsiniz.

Su ve pirincin ölçüsü de pilav tarifi için oldukça önemlidir. 1 su bardağı pirince 1,5 su bardak su koymanız en uygun ölçü olacaktır. 1'e 1,5 tüm annelerin pilav ölçü birimidir!

Pirinci kavurduktan ve suyunu döktükten sonra pilavı bir daha sakın karıştırmayın! İlk suyu koyduğunuzda suyu yaymak için 1 kere karıştırabilirsiniz ama kaynarken hiç karıştırmayın. Direkt olarak kapağını kapatmalısınız. Bu sayede lapa bir pilav olmayacaktır.

Pilav pişerken kapağını açmamalısınız.

Pilav pişirmenin en önemli püf noktalarından biri de kısık ateşte pişirmektir. Ağır ağır pişen bir pilav çok da lezzetli olacaktır.

Pilav piştikten hemen sonra servis etmeyin. Pilavın biraz demlenmesine izin verin. Afiyet olsun!

MEYHANE PİLAVI TARİFİ

Bulgur pilavının en güzel hali: bol domatesli ve biberli Meyhane Pilavı! Aşağıdaki pilav tarifi 4 kişilik ayarlanmıştır. Dilerseniz malzeme miktarını ayarlayarak porsiyonu arttırabilirsiniz.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet sivri biber

2 adet kapya kırmızı biber

1 adet rendelenmiş havuç (tercihe bağlı)

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane (tercihe bağlı)

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

15 adet cherry domates (tercihe bağlı, dilerseniz küçük küçük doğranmış normal domates de kullanabilirsiniz)

3 su bardağı sıcak su (dilerseniz et suyu da ekleyebilirsiniz)

Hazırlanışı:

Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresine alalım ve kızdırmaya başlayalım. İçerisine yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim ve orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavuralım. Soğanlar renk aldıktan sonra doğranmış biberleri de ekleyelim. Eğer kullanacaksak rendelenmiş havucu da ekleyelim.

Pilavı kısık ateşte yaparsanız daha güzel pişecektir.

Soğan ve biberleri karıştırarak kavuralım. İyice yıkadığımız bulguru da (bulguru yıkamadan da kullanabilirsiniz, fakat yıkanması tavsiye edilir.) soğan ve biberlere ekleyelim.

Bulguru da iyice kavurduktan sonra sonra salçaları ve sarımsakları da ekleyelim. Salçalar iyice rengini verene kadar karıştırmaya devam edelim. Baharatları da ekleyelim ve salçanın iyice kokusunu vermesini bekleyelim.

Daha sonra cherry domatesleri ortadan ikiye bölelim ve içerisine atalım. Normal domates kullanacaksak kabuklarını soyalım ve doğrayalım.

Bir tarafta kaynattığımız 3 su bardağı suyu da içine ekleyelim ve ocağın altını açıp 4-5 dakika kaynatalım. Daha sonra kısarak pişirmeye devam edelim. 10-15 dakika kadar piştikten sonra biraz dinlendirelim. Servise hazır! Afiyet olsun.

TAM KIVAMINDA PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Bu pilavın ölçüleri 4 kişilik ayarlanmıştır. Dilerseniz malzeme miktarını ayarlayarak porsiyonu arttırabilirsiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı (normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz)

1,5 su bardağı sıcak su (dilerseniz 1 bardak tavuk ya da et suyu da kullanabilirsiniz.)

Tuz

2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Suda beklettiğimiz pirinci iyice yıkayıp süzelim.

Tereyağından yalnızca 1 kaşık (yarım kaşık da üstüne koyacağız) ve zeytinyağını bir tencerede eritelim.

Üzerine süzdüğümüz pirinci ekleyelim. Ve iyice kavuralım. Rengi şeffafa dönene kadar kısık ateşte kavuralım.

Daha sonra suyunu, tuzunu ve limon suyunu ekleyip şöyle bir karıştıralım, üzerine yarım yemek kaşığı tereyağını koyup kapağını kapatalım.

Pirinçler suyunu çekince altını kapatalım ve yarım saat kadar dinlendirelim.

Servis yapmadan önce güzelce karıştırıp tane tane olmasını sağlayalım. Afiyet olsun!

TAM ÖLÇÜLÜ İÇ PİLAV TARİFİ

İç pilav, pilav tarifleri arasında en lezzetli olanlardan biridir. İçerisindeki dere otu, kuş üzümü, zeytinyağı oranı ve çam fıstığıyla daha okurken bile iştah açar. İşte tam kıvamında ustasından iç pilav tarifi!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı toz şeker

Bir tutan dereotu

Yenibahar

Tarçın

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

3 su bardağı su

Hazırlanışı:

Bir pilav tenceresinin içerisine zeytinyağını koyup altını açalım, ısındıktan sonra yemeklik doğranmış soğanları ekleyelim ve pembeleşinceye kadar kavuralım.

Dolmalık fıstığı soğanlara ekleyip kavurmaya devam edelim. Pirinci ekleyelim iyice kavurmaya devam edelim ve tuzunu da ekleyelim.

Üzümleri önceden yumuşaması için suya koyalım. Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu süzüp pirince ekleyelim, ardından baharatlarını da ekleyelim ve karıştıralım. Son olarak su ve şekeri de ilave edelim karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakalım.

Kaynadıktan sonra pilav suyunu iyice çekene kadar 15 dakika kadar da kısık ateşte pişirdikten sonra kapağını açalım, kağıt havlu koyup yeniden kapağını kapatalım ve demlendirelim. Afiyet olsun!

ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ

Pirinç pilavı ve bulgur pilavı gibi arpa şehriyeli pilav da hem çok lezzetli hem de çok doyurucu!

Malzemeler:

1 adet çarliston biber

2 adet domates

1,5 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağ

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı: