En iyi RTS oyunları 2021 - En iyi gerçek zamanlı strateji oyunları nelerdir?

Hem eski hem de yeni PC'deki en iyi gerçek zamanlı strateji yani RTS oyunlarını sizler için derledik. Birimlerin inşa edildiği, savaş ilan etme ve gerçek zamanlı savaşa katılma gibi özellikleri olan bu oyun türünün en iyi oyunları nelerdir? İşte 2021'nin PC kullanıcılarına özel en iyi RTS oyunları!

Gerçek zamanlı strateji (Real-Time Strategy) yani RTS oyunu, oyuncuların üsler inşa ettiği, birimlerle savaştığı strateji video oyun türüdür. RTS oyunlarının ne kadar eğlenceli olduğu herkes tarafından biliniyor. Muazzam bir ordu kurmak ve düşmanları taşların üzerinde bir nehir gibi yıkamak kadar tatmin edici çok az şey var. İşte PC'deki en iyi gerçek zamanlı strateji oyunlarının listesi!

PC'DEKİ EN İYİ RTS OYUNLARI 2021

Shadow Tactics: Blade of the Shogun

Gölge Taktikleri: Shogun'un Kılıçları, modern RTS oyunlarının en iyi örneklerinden biridir. Sayısız birimle geniş orduları kontrol etmiyorsunuz, bunun yerine, her biri farklı becerilere ve güçlere sahip beş karakterden oluşan seçkin bir gruba rehberlik ediyorsunuz.

Bu, gerçek zamanlı stratejide zarif bir bükülme, kampanyanın her yeni seviyesi size beş çok farklı askerinizi kullanarak çözmeniz için yeni bir gizli bulmaca sunuyor. Ölümcül nişancınızı uzaktan yolu temizlemek için görevlendirecek misiniz, kılık değiştirme ustanızı kontrolsüz geçerken, ninjanızla sessizce katletmek, samurayınızla küçük grupları temizlemek için mi yoksa tuzaklar kullanarak kaos başlatacak mısınız? Bazen işleri zorlaştıran, emrinizde olan seçeneklerin zenginliğidir. Ne olursa olsun, her galibiyet, düşmanlarınız arkanızda buruşurken sizi stratejik bir ninja gibi hissettirecek.

Northgard

Yıllar süren bitmek tükenmez keşiflerin ardından cesur Vikingler; gizem, tehlike ve zenginliklerle dolu yepyeni topraklar keşfetti: NORTHGARD.

En cesur İskandinavlar bu yeni kıyıları keşfetmek ve fethetmek, Klanlarını şanlandırmak ve fetih, ticaret veya Tanrılara adanmışlıkla tarih yazmak için yelken açtı.

Bunun olması için de arazide gezinen dehşetli Kurtlara ve Zombi Savaşçılara direnmeleri, devlerle dost olmaları veya mağlup etmeleri ve Kuzeyin gördüğü gelmiş geçmiş en sert kışlara dayanmaları gerekiyor.

Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity'nin oldukça tuhaf bir yerde, biraz karaktersiz bir kampanyayla ve birim seçeneklerinin yokluğu gibi hissettiren bir şekilde başlatılması inkar edilemez olsa da, uzun bir sürekli geliştirme ve optimizasyon döngüsü yoluyla büyük bir şekilde olgunlaştı. Şimdi, modern zamanda var olan büyük ölçekli RTS'nin daha ilginç yorumlarından biri olarak duruyor.

Driftland: The Magic Revival

Driftland, Nisan 2019'da yayınlanmadan önce birkaç yıl erken erişimdeydi ve bu zamanın iyi bir şekilde kullanıldığı görülüyor. Driftland, dolaylı kontrolün günün sırası olduğu klasik Majesty serisinin kalıbını takip eden yenilikçi bir RTS'dir. Dünyadaki paramparça olmuş birçok parçadan birinde dolaşan bir büyücüsünüz ve varlıklarınızı birbirine bağlayarak geliştirmeli ve diğerlerine doğru genişlemelisiniz.

Bu herkes için değil ve zamanla üzerinde çalışılması gereken bazı küçük kıkırdamalar da var, ancak Driftland'ın cesur olma ve deneme istekliliği bunu hak ediyor ve yeni bir fantezi RTS oyunu arayan herkesin daha fazla arayış içinde olmasına gerek yok.

Homeworld: Deserts of Kharak

Klasik serinin mekaniklerine yeni bir bakış ve orijinal Homeworld'e bir ön bölüm olan Deserts of Kharak, güzel, unutulmaz, güçlü ve yoğun. Başlangıçta "altı serbestlik derecesi" RTS'nin düz bir düzlemde nasıl sonuçlanacağına şüpheyle yaklaşırken, Blackbird Interactive, Kharak Çöllerini nüans ve yürekle doldurdu.

Şaşırtıcı incelikleri gizleyen oynanışla birlikte tarihteki en iyi RTS solo oyunlarından biri olan Homeworld: Deserts of Kharak, daha büyük RTS topluluğu tarafından ne yazık ki göz ardı edildi. Bu günlerde, Homeworld Remastered paketinin bir parçası olarak mevcut ve orijinal klasik oyunları beğendiyseniz bu oyunlar oynamaya değer olabilir.

Company of Heroes 2: Ardennes Assault

Western Front Armies genişlemelerinin ortaya çıkması, savaş ganimeti sisteminin elden geçirilmesi ve yıllarca süren denge iyileştirmesi ile Company of Heroes 2, saygın ve eğlenceli bir rekabetçi strateji oyunu olarak yerini sağlamlaştırdı.

Ardennes Assault, oyunculara yarı rastgele olaylar ve her oyunda değişen zamana dayalı hedefler dahil olmak üzere tek oyunculu görevler üzerine yerleştirilmiş stratejik bir bölge ele geçirme meta oyunu sağlıyor.

Age of Empires II Definitive Edition

Orijinal Age of Empires 2, şüphesiz, RTS oyunları dünyasında en yüksek noktadır. Age of Empires II: Definitive Edition; büyüleyici 4K Ultra HD grafiklerle, tamamen yenilenmiş oyun sesleriyle, 3 yeni sefer ve 4 yeni medeniyetle gelen yepyeni içerik "The Last Khans" ile şimdiye kadarki en popüler strateji oyununun 20. yıl dönümünü kutluyor.

Benzersiz bir şekilde tüm orijinal seferlerin yanı sıra en çok satan genişletme paketlerini, 200 saatin üzerinde kapsamlı oynanışı ve insanlık tarihinin 1.000 yılını keşfedin. Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi oynayın.

Tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından birine dair bu kapsamlı yeniden düzenlemeyle zafere giden yolunuzu seçin.

Supreme Commander

Sonsuz Savaş olarak bilinen eski büyük bir savaşın ortasında yer alan Supreme Commander, sizi galaksinin uzun zamandır bildiği kaostan barıştan kurtarmaya çalışıyor. Yapay zekaya ve kullandıkları yıkıcı silahlara karşı çıkabilmek için stratejiler geliştirmeniz gerekecek.

StarCraft II: Wings of Liberty

Starcraft 2, RTS türünün bir titanıdır. O kadar monolitik ki, birçok yeni oyuncu oyunu almaktan bile korkuyor çünkü kamera kontrollerini çözmeden önce muhtemelen çevrimiçi olarak parçalanacaklar. Sürekli araştırma ve geliştirme seçimleri aranızdaki kararsızlığı korkutacaktır.

eni bir oyuncu olarak, kalıcı yükseltmelere mi, en güçlü birimlerinize kısa vadeli güçlendirmelere mi yoksa dev robot köpekler gibi yeni birimlere mi yatırım yapacağınızı sürekli tartacaksınız.

Europa Universalis IV

Paradox'un ikonik strateji oyunları markası, bugünlerde genel olarak büyük strateji oyunları olarak bilinse bile, teknik olarak tasarım açısından gerçek zamanlı stratejidir oyunudur.

15. yüzyılın ortalarında başlayan oyunda imparatorlukların, sömürgeciliğin ve dini gerilimlerin yükselişiyle mücadele etmek zorunda olduğunuz için herhangi bir ulusa birkaç yüz yıllık çalkantılı tarih boyunca liderlik edeceksiniz.

The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth

Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya Savaşı, bugüne kadarki en iyi Yüzüklerin Efendisi serilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun amacı, diğer strateji oyunlarında olduğu gibi, kaynaklar kazanıp, bunlar ile bir askeri üs ve ardından ordu kurmak üzerinedir. Diğer oyunlardan farklı olarak Battle for Middle Earth'te, binalar sadece belirli yerlere kurulabilmektedir. Bu "slot" adı verilen yerlerde tarlalardan, okçuluk okuluna kadar birçok seçenek vardır. Slotlardan oluşan kamplarınıza, haritanın farklı köşelerinde bulunan yerlerde yenilerini ekleyebilirsiniz. Bina ve asker çıkartmak için gerekli olan tek şey ise "Resource" adı verilen kaynaktır.

Battle for Middle Earth iki taraf ve dört ırk barındırmaktadır. Orta-Dünya'nın özgür halklarından Rohanlılar ve Gondorlular iyilik tarafını oluştururken karanlık tarafı ise Mordor ve Isengard oluşturmaktadır. Her ırk kendine has strateji ve birimlere sahiptir.

Birimler, birkaç kategori altındadırlar. Atlılar, mızraklılar, okçular, kılıçlılar ve yaratıklar. Ayrıca bunların yanında oyunda "hero" yani kahraman adı verilen özel birimlerde mevcuttur. Kahramanlar, özel yeteneklere ve diğer birimlere karşı daha büyük vuruş gücü ve cana sahiptirler. Ancak her hero birim kategorilerine dahildir. Örneğin atlılar, mızraklılardan daha fazla darbe aldıkları için, atlı kahramanlar da mızraklardan daha fazla zarar görecektir. Ayrıca tüm birimler savaştıkça deneyim puanları kazanırlar ve seviye atlarlar.