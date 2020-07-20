En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
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En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı

İzmir'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.

En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:52

İzmir'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, öğretmen seçimi için toplanan velilerin görüntüsü büyük tepki çekmişti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda okul müdürü Mehmet Y, tedbir amaçlı açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı.

En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı

Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y'nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.

En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
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