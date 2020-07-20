En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı İzmir'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü açığa alındı.

İzmir'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, öğretmen seçimi için toplanan velilerin görüntüsü büyük tepki çekmişti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda okul müdürü Mehmet Y, tedbir amaçlı açığa alındı.