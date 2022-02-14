En güzel ve anlamlı sözler hep aşk ve sevgi üzerine söylenen sözler olmuştur. Şairler bütün yeteneklerini bu güzel duygular üzerinde göstermiştir. 14 Şubat sevgililer günü de bu güzel sözlerin en çok araştırıldığı gündür. Bizde bu haberimizde internette en çok aranan - En Güzel Whatsapp İnstagram Facebook Sevgililer Günü Mesajları! 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları Anlamlı ve Kısa!- soruları ele aldık. İşte detaylar.

EN GÜZEL WHATSAPP İNSTAGRAM ve FACEBOOK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana. Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

-Aşkım içimde, ruhun bedenimde olduğu sürece seni çok sevmeye devam edeceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgilim!

-Aldığım her nefeste ve attığım her adımda seni düşünüyorum. İyi ki varsın sevgilim. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Sana doğru bir kelebek uçurdum dün. Dağları aştı, denizleri geçti, dünyanın bin bir rengini gördü ve sana ulaştı bugün. Yanağına ufacık bir öpücük kondurdu usulca. Ben gelemesem de yüreğimin temsilcisini gönderdim sana. Öpücüğümü gönderdim uzaklardan. Bu sevgililer günü bizim olsun, sevgililer günü kutlu olsun aşkım…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

-Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

-Yağmurdan sonraki toprak kokumsun, her zaman mutluluğu ve huzuru seninle hissediyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

-Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana! Sevgililer günü kutlu olsun bitanem, seni çok seviyorum.

-Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun.

-Sen hayatımın en vazgeçilmez aşkı, sen yolunda savaşlar verdiğim sevdam, sen uğrunda ölümü bile göze aldığım sevdam, sen beklediğim sen özlediğim, sen gizlediğim… Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle.Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

-Sonra sen geldin güldün. Güldün. Gönlümdeki en kurak topraklar papatya bahçesi oldu. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

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