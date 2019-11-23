En güzel kamyon arkası yazıları ve en güzel duvar yazıları! Etkileyici duvar yazıları! Komik kamyon arkası yazıları

23.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:57

Sosyal medyada, filmlerde bazen de çevrenizde duvar yazıları ve kamyon arkası yazıları, komik, ilginç, romantik ve çarpıcı olabiliyor. İşte anlamlı duvar yazıları, Instagram duvar yazıları, duvar yazıları anlamlı sözler, duvar yazıları aşk, duvar yazıları komik etkileyici duvar yazıları, en güzel duvar yazıları, kamyon arkası yazıları komik, kamyon arkası yazıları damar ve anlamlı kamyon arkası yazıları…

EN GÜZEL DUVAR YAZILARI

En etkili aşk duvar sözlerini sizler için bir araya getirdik. Çok etkili olan bu aşk duvar sözlerisosyal hesabınızda paylaşabilirsiniz. İşte, en anlamlı duvar yazıları; aşk duvar yazıları, damar duvar yazıları, Facebook duvar yazıları, acıtan duvar yazıları;

Oda sevecekti, işi çıktı demek ki, yoksa kesin severdi.

Dünya Güzel Olsaydı Doğarken Ağlamazdık, Yaşarken Temiz Yaşasaydık Ölürken Yıkanmazdık

Sakın düşme arkadaş. Elinden tutan olmaz.

Bu kardeşimiz lisede bir kızdan hoşlanır. Duygusal ve utangaç biri olduğu için hoşlandığı kıza ilk başta açılamaz. Aylar sonra kıza açılmaya karar verir. Kızın yanına gider ve bir de ne duysun. En yakın arkadaşı kızla çıkıyormuş. Ne olduğuna anlam veremez ve başından aşağı kaynar sular dökülür. Kardeşimiz fonda Nejat Alp'ten "Arkadaşım" şarkısıyladuvar yazısını yazmaya başlar.

O senden binlerce kez gitmişken, sen ona bir kez daha kalmak için çabalıyorsun ya, kaybediyorsun işte

Seviyorsan git kolunu ısır, saat yap ve Bu saatten sonra "Benimsin" de..

Vicdanlar pas tutmuş, Yürekler çok soğuk,güneş ısıtmıyor artık baba!

Sinirliyken sus! Sözlerin kestiği gönül dikiş tutmaz!

Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçseydi, odalarında Adriana Lima yerine, Emine Beder'in posterleri asılı olurdu.

Fark edilmek istiyorsan, sarımsak ye

Duvara yazı yazmayın demiş altına tamam diye yazı yazmışlar.

1071 yılında Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkleri Ajda Pekkan karşıladı.

Orta direk bir ailenin çocuğudur. Ailesinden iyi bir eğitim almıştır. Azla yetinmeyi bilir. Kıt kanaat geçinen küçük bir ailede, emeğin değerini bilen bu kardeşimiz, istediğini elde etmek için çabalaması gerektiğinin farkındadır. Okul, iş, dostluk emek verilmesi gereken şeylerdir. Oldurmak için çabalar. Olursa olur, olmazsa da zaten alışmıştır. Daima oldurmak için çalış be kardeş.

Erkekleri bilmemde ama adamlar kıyamaz sevdiğine.

Tam öğrenmeye başlamıştım ki, okul bitti.

İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum.

Yemişim aşk acısını. Bu dünyada küçük ayak parmağını sehpaya çarpmak gibi bir gerçek var.

Harcadıkça bitmeyen tek servet sevgidir.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Farkımı fark etmedin ya artık fark etsen de fark etmez.

Bu hayatta gülmemi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı.

Duvara bir şeyler yazma zamanı geldi sanırım... Bu duvar, sevgi duvarı...

Kaç promil gerekiyor? İkimizi çift görebilmek için..

Belki hayatımda hiçbir şey yolunda gitmemiştir ama gideceğim yoldan da beni hiçbir şey geri çeviremedi.

Özlem duygusundan nefret ediyorum. Gelmeyişin beni kahrediyor, kokunu alamadığım zamanlarda nefret ediyorum. Göremediğim de nefret ediyorum. Kısaca sessiz bir şekilde kafayı yiyorum ve bunu kimse görmüyor.

Bundan sonra şifresiz bir wifi olsan bile bağlanmayacağımı bil sana.

Umarım doğduğum andan beri şizofrenimdir. Sizlerde hayal ürünü olsanız çok güzel olur.

Ben sana dokunamıyorum ama mümkünse yazdıklarım dokunsun.

Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi kazanmanın zamanı!

Ben neden hatalıyım biliyor musun? Hiçbir zaman sana gitme kal diyemediğim için.

Mezarlıktan korkuyorsan eğer daha en sevdiğini kaybetmemişsin demektir.

Yenildiğin zaman değil, vazgeçtiğin an kaybedersin.

Artık gelmiyorsun. Çünkü bana ihtiyacın olana kadar kendini beklemeye alıyorsun.

Bu hayattaki en kötü şey göz kapakların kapalı olsa dahi gözlerin dolmasıdır. Bu durum tarif edilemez bile.

Burada yaşanılan umutlar bir kelebeğin ömründen bile daha kısaymış..

İyi dostlara sahip oldum ve her biri alkolik oldu.

Çok gülen birini tanıyorsanız eğer o kişiye iyi davranın. Çünkü bir yerlere geçip tek başına çok ağlayan kişidir o.

Hayat dolu bir insanım ben. Üzüldüğüm anlarda dahi gülmeyi öğretebildim kendime.

Bir gün ay bana sordu; neden seni ağlatan biriyle berabersin? Ay'a döndüm ve dedim ki; sen hiç gökyüzünden vazgeçebilir misin?

Gittiğim yol, yol değil de manzarasını seviyorum.

Eski başka, eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki, hiç eskimez.

Hayaller Paris, gerçekler Eminönü.

Sen Mavi giyin, ben denizi unuturum.

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı senelerce ağlatır.

Sadece hayallerim yıkıldı, Duruşumda bir sıkıntı yok!

Bizim yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin.

Deli sormuş deliye aşk nedir diye, deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye.

Dünya maviye boyanmıştır. Aynı portakallar gibidir.

Ünlü bir şair ne demiş; Hiçbir şey olmasa bile sabah olur.

Seni bundan sonra affedecek biri varsa o da Allah, zira bundan başka bir şansın olmadığını bilmeni isterim.

Dünyaya gelmeden önce senaryoyu okuyabilseydik mükemmel olacaktı.

Güzel şey olduğundan dolayı unutasım gelmiyor ki.

Kendime bile inanamıyorum. Seni insan yerine koyduğumu.

Ben yalan dünyayı kaldıramıyorken birde sanal dünyayı çıkardılar.

Yaşam olduğu sürece umut vardır.

Büyük aşklar ya sonsuzdur, Ya da O"nsuz!.

Bana da yazıklar olsun, çağırsan yine geleceğim.

EN GÜZEL KAMYON ARKASI YAZILARI

-Rihanna'nın dövüldüğü Adriana LİMA'nın aldatıldığı bu hayatta seni harcarlar Hatcee

-Gönlünde yer yoksa ayakta giderim,

-Maziye bakma mevzu derin,

-Tüplü ve öfkeli

"Azrail bile ayağıma gelecek! Sen neyin tribindesin", "Kamyonumdaki yüküm aşkından hafif be gülüm", "Bir sana, bir de sabah uykusuna hastayım", "Önünü görmeden sollama, eve acı haber yollama", "Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun", "Tek rakibimiz, Türk Hava Yolları", "Hayatımı yazsam duble yol olur", "Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton", "Araman için illa hata mı yapmam gerekir", "İyi mazot selülit yapmaz", "Ne Müslüm'den ne de Orhan'dan, sevdiğim tek parça yedek parça", "Havan kime yabancı", "Aşk çekenin, yol gidenin", "Rahmetli de sollardı", "Gazla uçabilirsin, ama frenle konamazsın", "Sen gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda çilekeş", "Karayollarında değil, senin kollarında öleyim", "Aşkıma ihanet ettin, beni trafik polislerine ihbar ettin", "Bu yazıyı okuyabiliyorsan baya yaklaşmışsın demektir", "Rampada yavaş, düzlükte savaş", "Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik", "Hedefimiz ibre sonu Allah'ım sen bizi koru", "Vedalar zamansız gülüm" gibi anlam yüklü olan yazılar yer alıyor.

EN GÜZEL DUVAR YAZILARI RESİMLERİ

Duvar yazıları

Duvar yazıları

Duvar yazıları

Duvar yazıları

Duvar yazıları

Duvar yazıları

EN GÜZEL KAMYON ARKASI YAZILARI RESİMLERİ

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları

Kamyon arkası yazıları