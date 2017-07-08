Başkan Altepe, en büyük kentsel dönüşümün Bursa'da gerçekleştirildiğini belirterek, İstanbul Caddesi'nin çehresinin de yeni projelerle değişip kentin en vizyonel caddesi olacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları kapsamında kentsel dönüşümde önemli faaliyetler gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla başlatılan 0,50 emsal artışı uygulaması, şehirde kentsel dönüşümü artıran önemli bir adımdı. Turizmde başlayan ve konut alanında ise Nilüfer Sitesi ile hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri, Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi As Merkez karşısında inşa edilecek Alpiş Aden House projesinin temelinin atılmasıyla ivme kazandı.

İSTANBUL CADDESİ'NE DEĞER KATACAK

Bursa'da sağlıklı kentsel dönüşümün önemini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Alpiş Aden House temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin İstanbul Caddesi'ne değer katacağını söyledi.

Başkan Altepe, Bursa'nın geleceğine yatırım yapan, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan ve Görükle'ye bir öğrenci yurdu kazandıran Alpiş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp'i kente değer katan yatırımlarından dolayı tebrik ederek, "Kalite kenti, marka kent Bursa'nın dönüşümünde önemli bir adım daha atılıyor. Her gün, kentte yeni bir temel atma, kentsel dönüşüm atılımı yapılıyor. Eski binalar yıkılıyor, yerlerine yeni yaşam alanları kazandırılıyor. Kentsel dönüşüme destek veriyoruz" diye konuştu.

Bursa'nın 1. derece deprem bölgesinde olduğunu da hatırlatan Başkan Altepe, "Bursa'da yapılan kentsel dönüşümlerde, bölgeye değer katacak yatırımlarda öncelikle otopark ve sosyal donatı alanlarının bulunmasını önemsiyoruz" dedi.

"İSTANBUL CADDESİ, BURSA'NIN EN ÖNEMLİ GİRİŞİ"

Başkan Altepe, emsal artışı uygulamasıyla 211 sitenin dönüşümden faydalandığını sözlerine ekleyerek, "En büyük kentsel dönüşüm Bursa'da oluyor. 0,50 emsal artışı uygulaması, turizmde tuttu, sonra konut alanlarında da yapılmaya başlandı. Güzel bir dönüşüm oldu" diyerek uygulamaların bitişik nizam yerleşim alanlarında ve mahallelerde de uygulanması çalışmalarının olduğuna değindi.

Kentsel dönüşümün günden güne önem kazandığını vurgulayan Başkan Altepe, "İstanbul Caddesi, Bursa'nın en önemli girişi. Burada raylı sistemde 9 istasyon yapılacak, cephe boyunca dönüşüm sağlanacak. Tüm İstanbul Caddesi'nin çehresi değişiyor, kentin en vizyonel caddesi oluyor" şeklinde konuştu.

KALİTE ARTACAK

Alpiş Aden House ile İstanbul Caddesi'nin değerine değer katacak olan Alpiş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp de eskiden sanayi yapılarının bulunduğu bölgenin kaliteli bir görünüme kavuşacağını söyledi. Karaalp, proje hakkında bilgiler vererek, 'Alpiş Aden House' projesi kapsamında 300 milyon TL'lik bir yatırımla 8 bloktan oluşan 690 konut inşa edileceğini, proje tamamlandığında mimarisi ve konforu ile yüksek standartlarda bir yaşam ayrıcalığı sunacağını belirtti. 26 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulu olan projenin 2000 metrekare ticari alana sahip olduğunu, farklı büyüklüklerdeki konut alanları ile hobi bahçeleri, yüzme havuzları, spor ve çocuk oyun alanları, sinema, oyun salonları, kafeterya ile kapalı otopark gibi sosyal alanların yer alacağını ifade etti.

AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Zekeriya Birkan ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'daki kentsel dönüşüm adımlarının önemine işaret ederek, İstanbul Caddesi'nin vizyonuna yakışacak projenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Alpiş Aden House projesinin temeli, eski Bursa Milletvekili Ali Kul'un duası eşliğinde atıldı.