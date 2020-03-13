En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü
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Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, TSK, Güncel

En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü

En büyük Harbiyeli olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

13.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:47
En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü

En büyük Harbiyeli olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Kara Harp Okulu'ndaki törende, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin aralarında mesafe bırakılarak oturtulması, törenin geçmiştekilerden daha kısa sürede tamamlanması dikkati çekti.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamlamasının ardından Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile törenin yapılacağı salona geldi.

Salona girişinde öğrencileri "Harbiyeliler merhaba" diyerek selamlayan Akar ile komutanların yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasyla başladı. Törende konuşan Tuğgeneral Yaralı, Atatürk'ün başarı ve fedakarlıklarla dolu meslek hayatına bu okul sıralarında aldığı eğitimin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

En büyük mezunları Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yaralı, iyi subaylar yetiştirmek maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılan dersler ve Kuvvet Komutanlığının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak akademik programlar uygulandığını ve yeni derslerle bölümlerin programa dahil edildiğini belirtti.

1283… "İçimizde"

Kara Harp Okulu'nda en zor şartlarda en kritik kararları alabilme yeteneği kazandırılmasının yanı sıra onurlu yaşamanın kıymetinin de bir hayat felsefesi olarak aşılandığını belirten Yaralı, şunları söyledi:

"Çünkü onur ve şeref Türk milleti için her şeydir. Bu şeref, askerliğin şahsında daha bir kıymetlenmekte, vatan sevgisiyle yoğurulan Harbiyelilerin eğilmez dik duruşlarında can bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve yaşatılması uğrunda her Harbiyeli devletimizin ve sinesinden çıktığı milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olmaya devam edecektir. Okulumuzdan vatanını, milletini seven, milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, bayrak, toprak uğruna feda edecek Atatürk'ün düşüncelerini anlamış, bilim ve akıldan yola çıkarak aydınlattığı yolu rehber edinen subaylar mezun olacaktır."

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız." ifadesini kullandı.

Harbiyeliler "Ölürüm Türkiyem"i söyledi

Yoklamanın ardından Kara Harp Okulu öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi verildi. Harbiyeliler, Plevne Marşı'nın yanı sıra Ölürüm Türkiyem ve İşte o bayrak'ı seslendirdi. Müzik dinletisi sonunda halk oyunları sahnelendi, "Harbiyeden Günümüze Atatürk" konulu sahne gösterisi sergilendi.

Tören Harbiye Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Marşa Bakan Akar ve TSK komuta kademesi de eşlik ederken, törende yeni tip koronavirüse karşı tedbirler dikkat çekti.

Daha önceki törenlerde yan yana oturan Harbiyeliler, bu seneki törende alınan tedbirler kapsamında aralarına boşluk bırakılarak oturtuldu. Tören geçen yıllara oranla daha kısa sürerken salonun da tören öncesi virüse karşı dezenfekte edildiği öğrenildi.

Törenin sonunda konuşan Akar, bugüne kadar yapılan operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirtti.

Gözlerini kırpmadan vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Harbiyelilerden okulda sağlanan imkanlardan sonuna kadar faydalanmalarını ve kendilerini çok iyi yetiştirmelerini istedi.

Akar, Harbiyelilere, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uymaları talimatı da verdi.

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En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü

Kaynak: AA

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En büyük Harbiyeli'nin KHO'ya gelişinin 121. yıl dönümü

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