En akademik çoban

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Uşak Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Hayri Ün, geçen yıl, Almanya'dan 100 adet 'Merolanşef' cinsi damızlık etçi koyun getirdi.

Uşak Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Hayri Ün, geçen yıl, Almanya'dan 100 adet 'Merolanşef' cinsi damızlık etçi koyun getirdi. Ailesi ile birlikte kurduğu çiftlikte koyunlarıyla ilgilenen, Dr. Ün, derslerden arta kalan zamanlarda koyunlarını merada kendi otlatıyor, kuzuların, koyunların bakımını yapıyor.

Aslen Denizlili olan Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doktora öğretim üyesi olarak görev yapan Doç Dr. Hayri Ün, ailesiyle birlikte Bekilli ilçesinde koyun çiftliği kurdu. Bir dönem çiftliğinde yerli koyun ırklarını üreten Hayri Ün, yaptığı araştırma ile Almanya'da üretilen 'Merolanşef' cinsi damızlık etçi koyunlardan beslemeye karar verdi. Geçen yıl Almanya'dan yüz adet 'Merolanşef' cinsi koyun getirten Hayri Ün, bu ırkı beslemeye başladı. Bir batında ikiz, üçüz doğuran damızlık koyunların bakımını kendi yapan Doç. Dr. Hayri Ün, derslerden arta kalan zamanlarda da meralarda koyunlarını kendi otlatıyor, çiftliğinde koyunlarla ve kuzularla kendisi ilgileniyor. Denizli'de kendisi gibi damızlık koyun üretimi yapan koyuncunun az olduğunu, anlatan Doç. Dr. Hayri Ün, Almanya'dan getirdiği ırkı korumak ve sayısını arttırmak için çaba gösterdiğini söyledi. Getirdiği koyunların diğer koyunlara göre bir kaburgasının fazla olduğunu, bu yüzden de koyunların boylarının biraz daha uzun, et bağlama oranı ve kuzu veriminin yüksek olduğunu hatırlatan Hayri Ün, "Şuanda Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doktora öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım ve akademisyenliğim devam ediyor. Ülkemiz adına üretim yapmak için neler yağabiliriz diye düşündüğümüzde ben ailemle damızlık koyun üretimi işine girdik ve aile çiftliğimizi kurduk. İlk başta bu yörede beslenen karma ırklardan besledim. Onlardan istediğimiz verimi alamayınca birazda akademisyenlik var içimizde. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye sürekli gözlemliyorum. Ege Bölgesinde özellikle ne yazık ki damızlık yapan yok. Bu yüzden yurt dışından Alman merolanşef adındaki ırkı yurt dışından getirdim ve şuanda onları beslemeye çalışıyorum. Merolanşefler etçil ırk olarak geçiyor ve et verimi çok yüksek. Yavru bakımları ve ikizlik oranları iyi ve bunun gibi ülkemizde de geliştirilmiş bir sürü ırklar var. Bunlardan Tahirova, Sönmez ve sakızı ırkımız var" dedi.

"Yapamazsın diyen çok oldu"

Koyun çiftliği kurduğunda ilçe sakinlerinden 'Hocam senin ne işin var koyunlarla dağda', 'Sen bu işi yapamazsın' gibi bir çok eleştiri ile karşı karşıya kaldığını ancak, tüm söylenenlere ve yaşanan zorluklara rağmen yılmadığını ifade eden Hayri Ün, "Bana en çok eleştiri 'Hocam sen bu işi yapamazsın' şeklinde oluyor. Çünkü ben akademisyenim ve boş zamanlarımda çiftliğe gelip ilgilenebiliyorum. Onun dışında burada bakıcı ailemiz var. Onlar yardımcı oluyorlar. Genel bir kanı var bizde bu iş yapılacaksa ailecek yapılması gerekiyor. Merolanşeflerı geçen yıl Ağustos ayında 100 dişi, 5 erkek olarak getirdik. Bunlarda yaklaşık 100-130 kuzumuz oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı