Emre Altuğ kaç yaşında? Emre Altuğ kim, nereli?
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Emre Altuğ, şimdiden dizinin izleyicilerinin dikkatini çekti. Emre Altuğ Kırmızı oda dizisinde Barlas karakterine hayat verecek. Emre Altuğ ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Emre Altuğ kaç yaşında? Emre Altuğ kim, nereli? sorularına cevap aradık.
Kırmızı oda dizisinin yeni karakteri olan Barlas'ı canlandıracak olan Emre Altuğ, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Ünlü bir isme emanet edilen Kırmızı Oda dizisinin Barlas'ı Emre Altuğ tarafından canlandırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Oda dizisinin Barlas'ı kim? Emre Altuğ kaç yaşında? Emre Altuğ kim, nereli? detayla haberimizde
EMRE ALTUĞ KİMDİR?
Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ev hanımı anne ve diş hekimi babanın 2. oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
Çocukluğu Levent ve Akatlar'da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu'nda bitiren Altuğ, eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesinde devam etti.
Ortaokuldan itibaren tüm ilgisi koro, gitar ve tiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.
90'lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başladı. Vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmayan Altuğ, o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı.
2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde oynadı.
1998 yılında Topkapı Müzik'le ilk albümünü yapmak üzere anlaştı. İki yıl süren çalışma sonunda "İbret-i Alem" ortaya çıktı. "İbret-i Alem"in 1999 yılındaki başarısyla beraber, 100'den fazla konser verdi. Şırnak, Silopi'de verdiği konserle ilk konser veren sanatçı ünvanını kazandı.
İlk albümünün ardından Mustafa Uğurlu ve Arzu Yanardağ'ın oynadığı "Asansör" filminde rol aldı. Ayrıca "Asansör" film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve "Halk Çocuğu" gibi filmlerde oynadı.
Askerliğini 2001 yılında Zonguldak'ta yaptı. Askerliğinin ardından Aralık
2002 de vizyona giren "Kolay Para" adlı sinema filminde başrolü Mustafa Uğurlu ve Şebnem Dönmez'le paylaştı.
21 Şubat 2003'de "Sıcak" adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da "Dudak Dudağa" adlı üçüncü albümünü çıkardı.
9 Ağustos 2008 da manken Çağla Şikel ile evlenen Emre Altuğ, Hüseyin Kuzey(d. 31 Ekim 2009) ve Uzay Tuncer (d.1 Mart 2012) adında iki erkek çocuk babasıdır.
Ünlü çift 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
Albümleri :
1999 – İbreti Alem
2003 – Sıcak
2004 – Dudak Dudağa
2007 – Kişiye Özel
2011 – Zil
Filmleri :
1993 – Tersine Dünya
1994 – Gülşen Abi (Dizi)
1999 – Asansör
2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür
2000 – Halk Çocuğu
2001 – 2004 – Tatlı Hayat (Dizi)
2002 – Kolay Para
2003 – Neredesin Firuze?
2003 – Lise Defteri (Dizi)
2005 – Sensiz olmuyor (Dizi)
2005 – Balans ve Manevra
2006 – Asterix Vikinglere Karşı –
2006 – Eve Giden Yol: 1914
2006 – Hasret – Poyraz(Dizi)
2006 – Gülpare (Dizi)
2007 – Bratz
2007 – El Gibi (Dizi)
2008 – 2009 – Mert ile Gert (Dizi)
2010 – Sizi Seviyorum
2010 – 2012 – Elde Var Hayat (Dizi)
2012 – Umutsuz Ev Kadınları (konuk oyuncu) (Dizi)
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