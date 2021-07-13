Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
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Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, kentten ayrıldı.

Emniyet Müdürü Şahne için Mersin Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile il protokolü ve emniyet personelinin katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Şahne, burada yaptığı konuşmada, Mersin'e atandığı 28 Ekim 2016 tarihinden bu yana bu şehre hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

5 yılın insan hayatı için çok uzun bir süre olsa da bir şehir için belki bir satırlık yazı olduğunu ifade eden Şahne, "Bu satırı elimizden geldiğince sevgi, muhabbet, hoşgörü, birlik ve beraberlik duyguları ile yazmaya çalıştık. Mersinli vatandaşlarımızı ailemizin birer bireyi olarak gördük. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar bütün vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, jandarma teşkilatımızın da desteği ile gece gündüz çalıştık, çaba gösterdik. Şehrimizde huzur, refah ve kalkınmanın olmazsa olmazı olan güvenlik olgusunu ve kardeşlik duygusunu oluşturmak için var gücümüzle mücadele ettik" dedi.

İzmir Emniyet Müdürü olarak Mersin'den ayrılmanın gururunu yaşarken, bu gururu yaşamasına vesile olan Mersinlilere teşekkür ettiğini vurgulayan Şahne, "Türkiye'nin incisi bir şehir olan Mersin'de, mutlu, huzurlu, yaşam kalitesi yüksek, geleceğe umutla bakan bir yaşam oluşturmaya çalıştık. Bu doğrultuda bir adım attığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı süre içerisinde halkın kendisine ve emniyet teşkilatına verdiği destek, sevgi ve güvenle, Mersin'in çok daha güvenli bir kent haline geldiğini kaydeden Şahne, "Eşsiz güzelliği, tarihi dokusu ve gönlü güzel insanıyla birçok medeniyeti içinde barındıran bu şehre en kalbi duygu ve iyi dileklerimle veda ederken, görevim süresince desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Valimiz Ali İhsan Su ile ilimizin değerli protokolüne, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli Mersin halkına, Türk Polis Teşkilatı ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen tarafından Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye plaket taktim edildi. Şahne, törenin ardından meslektaşları ve katılımcılarla vedalaşarak İzmir'e hareket etti. - MERSİN

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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