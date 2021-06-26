Emniyet müdürlüğünün projesiyle 23 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında, 23 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında, 23 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Köse, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama programında, Çanakkale ruhunu gençlere aşılamak, polis genç ilişkisini arttırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve her türlü yıkıcı bölücü örgütlerin suiistimalini engellemek amacıyla proje hazırlandığını söyledi.

Bu kapsamda gençlerin 3 gün boyunca Çanakkale'yi gezeceğini bildiren Köse, şöyle konuştu:

"Çanakkale'yi gezin. Oradaki bilgilendirmeleri iyi dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yeri olan Çanakkale'yi, oradaki şehitlikleri göreceksiniz, tanıyacaksınız. Belki bundan 3-5 yıl sonra bizim yerimizi sizler alacaksınız ve sizler böyle genç kardeşlerimizi uğurlayacaksınız. Belki içinizden bizim gibi polisler çıkacak."

Öğrencilerden Cihan Bozkurt da Çanakkale'de tarihi yerleri gezeceklerini, bu sayede kültür ve tarihi daha iyi öğrenecekleri ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak