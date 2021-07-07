Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları Yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları, 07 Temmuz 2021 Tarihli, 2021/307 Kararlı ve 31534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı?.07. 07. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürü değişmiş ayrıca 07. 07.
Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları, 07 Temmuz 2021 Tarihli, 2021/307 Kararlı ve 31534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı?.
07. 07. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürü değişmiş ayrıca 07. 07. 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 Emniyet Hizmetleri Sınıfında, 1 Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplam 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapılmıştır.
Buna göre;
S.
ADI SOYADI
MEVCUT GÖREVİ
YENİ GÖREVİ
1
FAHRİ BULUT
AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
2
YAMAN AĞIRLAR
BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
3
ARMAĞAN ADNAN ERDOĞAN
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ
TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRÜ
4
SADETTİN AKSOY
ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ
BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ
5
ALİ KEMAL KURT
EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
6
MEHMET ASLAN
ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ
MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
7
ENGİN DİNÇ
ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
8
FAHRİ AKTAŞ
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ
9
HÜSEYİN AŞKIN
İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
10
MAHMUT KARABULUT
KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
11
MEHMET ŞAHNE
MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
12
SARUHAN KIZILAY
SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRÜ
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
13
KENAN AYDOĞAN
SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRÜ
14
MUSTAFA EMRE BAŞBUĞ
ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ
GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRÜ
15
GÖKSEL TOPALOĞLU
TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRÜ
YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
16
YILMAZ DELEN
TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ
17
MEHMET HAKAN FINDIK
YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
18
AHMET METİN TURANLI
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
19
ATANUR AYDIN
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
20
LEVENT TUNCER
ASAYİŞ DAİRE BAŞKANI
ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ
21
OĞUZHAN YONCA
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİ. BŞK. YRD.
IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
22
MUSTAFA ALÇALAR
A. S. MERMERCİ PMYO MÜDÜRÜ
EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
23
ALİ TEMİZ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
24
SALAVAT METE PINAR
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
25
ŞAKİR ENGİN KORKMAZ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
26
CELAL ÖZCAN
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
27
KENAN KURT
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
28
AHMET KURT
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
29
ADNAN ÖZDEMİR
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
30
HALİT AZİZ YILMAZ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRÜ
31
BURHAN AKÇAY
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
32
CEMAL DALMAN
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ
33
TOLGA YILMAZ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
34
ŞÜKRÜ YAMAN
DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
AVUSTURYA VİYANA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ
35
GÜNTER ŞENSES
KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
BULGARİSTAN SOFYA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ
36
MEHMET ERDUĞAN
TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ
BOSNA HERSEK SARAYBOSNA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ
37
METİN ALPER
TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRÜ
SUDAN/ HARTUM
41
SELAMİ HÜNER
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BELÇİKA/ BRÜKSEL
38
SUBUTAY ERASLAN
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
A. B. D/ NEW YORK BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
39
TEOMAN KURU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
A. B. D/ WASHİNGTON
40
ABDULLAH DÜNDAR
ÖZEL HAREKAT BAŞKAN YARDIMCISI
AFGANİSTAN/ KABİL
42
DENİZ ALEMDAR
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
ÇİN/ PEKİN
43
ALİ BAŞTÜRK
MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ
DANİMARKA/ KOPENHAG
44
SEFER AKILLI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
FRANSA/ PARİS
45
NECMETTİN AKÇA
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
GÜRCİSTAN/ TİFLİS
46
VOLKAN İMİŞCİ
DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI
HOLLANDA/ LAHEY
47
KEMAL ŞAHİN
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME DAİRE BAŞKANI
İNGİLTERE/ LONDRA
48
CENGİZ ERİŞİR
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
İRAN/ TAHRAN
49
GAFUR CEM CEHDİOĞLU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
İTALYA/ ROMA
50
NAİM CENGİZ
ADANA POMEM MÜDÜRÜ
KANADA/ OTTOVA
51
LÜTFİ ÇİÇEK
İNTERPOL- EUROPOL DAİRE BAŞKANI
KATAR/ DOHA
52
İSMAİL AKINTÜRK
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
KAZAKİSTAN/ ASTANA
53
ÖZER KORKMAZ
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE HUDUT KAPILARI DAİRE BAŞKANI
KIBRIS/ LEFKOŞA
54
İSMAİL YILMAZ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
MACARİSTAN/ BUDAPEŞTE
55
İLKER ARSLAN
TANIK KORUMA DAİRE BAŞKANI
MAKEDONYA/ ÜSKÜP
56
MURAT KARAUSTA
BALIKESİR AYVALIK PMEM MÜDÜRÜ
ÖZBEKİSTAN/ TAŞKENT
57
RECEP AKCAN
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ
ROMANYA/ BÜKREŞ
58
EMRULLAH GÖLCÜK
ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKAN YARDIMCISI
RUSYA/ MOSKOVA
59
HİKMET ÖZMEN
ANKARA PMEM MÜDÜRÜ
UKRAYNA/ KİEV
60
UYGAR ELMASTAŞI
HAVACILIK DAİRE BAŞKANI
YUNANİSTAN/ ATİNA
61
GÜRSEL YILDIZ
AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
62
ÇETİN BOZKUŞ
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI
63
BÜLENT ŞENSOY
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
64
HÜSEYİN GÖLLÜCE
IĞDIR EMNİYET MÜDÜRÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
65
METİN AKAY
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
66
ÖMER FARUK KARATAŞ
NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre