Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebini anında karşılık verdi
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Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebini anında karşılık verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisini arayan ve koronavirüsle mücadele konusunda yardım isteyen Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşini geri çevirmedi.

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebini anında karşılık verdi
15.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:55

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, iki yıl önce tanıştığı Emine Erdoğan'ı arayıp koronavirüsle mücadelede destek istedi. Türkiye, bu isteği geri çevirmedi ve Paraguay'a yardım eli uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Paraguay'a yaptığı ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo ile bir araya gelmişti. İki First Lady, TİKA'nın Paraguay Sağlık Bakanlığı'na sağladığı ambulans ve 43 tekerli sandalyenin teslim törenine birlikte katılmıştı.

EMİNE ERDOĞAN YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Silvana Abdo, telefonla görüştüğü Emine Erdoğan'dan, Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti. Emine Erdoğan'ın devreye girmesi üzerine her iki ülkenin de Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları gönderilecek malzemelerle ilgili çalışma başlattı.

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebini anında karşılık verdi

İLK KORONA VAKASI MART AYINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

7 milyon nüfuslu Paraguay'a 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluşan tıbbi malzeme gönderildi. İhtiyaç duyulması halinde Paraguay'a yeni yardımların da gönderilebileceği belirtildi. İlk koronavirüs vakasının geçtiğimiz mart ayında görüldüğü Paraguay'da 1261 vaka tespit edilirken bugüne kadar salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebini anında karşılık verdi

MEKTUP GÖNDERİP TEŞEKKÜR ETTİ

Yardımın gönderilmesinin ardından Abdo, Emine Erdoğan'a teşekkür mektubu göndererek, Türkiye'nin bağışladığı koruyucu sağlık malzemelerinin ülkedeki hastaları tedavi için çalışan sağlık personelinin korunması için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderdiği yardımlardan dolayı tebrik eden Abdo, "Türkiye'nin bu salgın karşısındaki çabaları ve insani yardımlarla göstermiş olduğu cömertlik şüphesiz ki alkışı ve takdiri hak eden bir örnektir" dedi.

Politika Manşet

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