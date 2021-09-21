Emina Jahovic kimdir? Eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mustafa Sandal ile evlilik ve boşanma süreçlerinde magazin gündeminde oldukça konuşulan, Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncu Emina Jahoviç, Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel programıyla tekrar ekranlarda boy göstermeye başladı. Vatandaşlar Emina Jahoviç ile ilgili internette en çok "Emina Jahovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaktadır.

EMİNA JAHOVİÇ KİMDİR?

Emina Jahovic Doğum Tarihi: 15 Ocak 1982

Emina Jahovic Kaç Yaşında: 38 yaşında

Emina Jahovic Nereli: Yeni Pazar, Sırbistan Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Emina Jahovic Boy: 1,79 m

Emina Jahovic Eş: Mustafa Sandal (e. 2008–2018)

Emina Jahovic Çocuklar: Yaman Sandal, Yavuz Sandal

Emina Jahovic Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, dansçı besteci ve oyuncudur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Eski basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi, İki ülke ayrılmadan önce yapılan son yarışmanın kraliçesi, Sırbistan ve Karadağ Güzeli profesyonel manken Dina Dzankovic'in görümcesi, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşidir. Ülkesinde Emina Jahovic (Emina Yahoviç), Türkiye'de ise Emina Sandal ve Emina Türkcan olarak tanınır. Fakat Türkcan (Turkdzan) soyadını resmî olarak hiçbir zaman almamıştır. Bu soy ad, sadece ağabeyinin -Türkiye millî basketbol takımı'na girmeden önce- Türk vatandaşlığına geçtikten sonra aldığı soy addır.Bir kez Bosna-Hersek ve bir kez de Sırbistan için Eurovision Şarkı Yarışması elemelerine katılan Emina Jahovic, İstanbul'da yaşamaktadır. Ülkesinin ve diğer Balkan ülkelerinin müzik dünyasında halk tarafından ve otoritelerce yaygın olarak Diva/Müziğin Prensesi lakapları ile anılmaktadır.

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