Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?

28.10.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:00
Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve yaptıklarıyla fenomen olan Emily Ratajkowski merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Emrata kimdir? Emily Ratajkowski kaç yaşında? Emily Ratajkowski mesleği ne? Emrata hamile fotoğrafları neler? Emily Ratajkowski Instagram hesabı ne?

Emily Ratajkowski, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Şubat ayında dünya evine girdiği eşiyle birlikte mutlu bir birliktelik yaşayan Emily Ratajkowski, gündemde yer alan haberlerin ardından internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Emily Ratajkowski kimdir kaç yaşında?

EMILY RATAJKOWSKI KİMDİR?

7 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelen Emily Ratajkowski, İngiltere'de doğmuştur. Polonya asıllı baba ve İsrail asıllı bir annenin kızı olan Ratajkowski, 2004 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.

İsrail asıllı annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmendir. Emily Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.

On dört yaşında Ford Models adlı bir modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı okulda tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başladı fakat mankenlik kariyerini sürdürebilmek için bir yıl sonra bu üniversiteden ayrıldı.

2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı.

2005 yılında A Year and a Day adlı filmde rol aldı.

Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında dönemin popüler dizilerinden olan iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı.

Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.

Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı.

Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı.

Çıplak olarak yer aldığı "Blurred Lines" klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.

Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Gone Girl/ Kayıp Kız filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.

EMILY RATAJKOWSKI EŞİ KİMDİR?

2018 yılından beri Sebastian Bear-McClard ile evlidir.

Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?

EMRATA HAMİLE Mİ?

Uzun süredir bol giyinmesiyle dikkat çeken Emily Ratajkowski, hamile olduğunu ilk kez Vogue çekimiyle duyurdu.

Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?
Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim?

EMILY RATAJKOWSKI INSTAGRAM HESABI

Emily Ratajkowski, sosyal medyada @emrata kullanıcı adını kullanmaktadır.

İlgili Haberler

Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?
Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören eşi kim?
Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan nereli, kaç yaşında? Selim Erdoğan eşi kim?
Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan nereli, kaç yaşında? Selim Erdoğan eşi kim?
Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?
Şarkıcı Altay kimdir? Altay Biber nereli, kaç yaşında? Altay Biber eşi kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Aslı Enver Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Yücel İldiz Rıza Çalımbay İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emily Ratajkowski kimdir? Emrata hamile mi? Emily Ratajkowski eşi kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 10:03:58. #1.14#
title