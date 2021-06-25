Emet Kızılay ve Belediyemizden Sokak Dostlarımıza 2 Adet Mamamatik

Emet Kızılay ve Belediyemizden Sokak Dostlarımıza 2 Adet MamamatikEmet Kızılay ve Emet Belediyemiz o işbirliği ile alınan 2 adet mamamatik makinesi hizmete girdi.

Emet Kızılay ve Belediyemizden Sokak Dostlarımıza 2 Adet Mamamatik

Emet Kızılay ve Emet Belediyemiz o işbirliği ile alınan 2 adet mamamatik makinesi hizmete girdi.

Türk Kızılay Genel Merkezi ile Türk Kızılay Emet Temsilciliği Genç Kızılay projesi kapsamında Emet Belediye Başkanlığının da katkıları ile gerçekleştirilen sokak hayvanlarına tedarik edilen iki adet mamamatik hizmete girdi.

Emet ilçesinde Cuma namazı sonrası Emet Kızılay şubesi önünde düzenlenen kısa tanıtım törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Kızılay Kütahya şube başkanı Talha Tekin, Emet Kızılay şube başkanı Ali Ceyhan ve Kızılay genç gönüllüleri katıldı.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Genç Kızılay birimince, kış aylarında yiyecek, yaz aylarında ise su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Kütahya merkezden sonra ilk defa Emet ilçesinde mamamatiklerin hizmete sunulduğunu beyanla şunları söyledi;

"Emet Kızılay şube başkanlığımız ve Emet belediyemiz ortak çalışması ile ilçeye kazandırılan 2 adet mamamatik sokak dostlarımız için hizmette Kütahya Kızılay olarak Proje ortağımız Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun destekleriyle 4 mamamatik otomatımızı Kütahya'mıza getirerek hizmete sunmuştuk. Kütahya merkezden sonra bu projeye ilk defa sahip çıkıp ilçelerine kazandıran Emet Kızılay ve Emet belediye başkanlığımız oldu. Belediye başkanımız sayın Hüseyin Doğan'a ve Emet şube başkanımız sayın Ali Ceyhan'a teşekkür ediyorum. İnşallah sayısı artarak devam edecek "dedi

Genel merkez projelerinin çalışmaları kapsamında hazırlanan projenin onaylanması ile mamamatikleri ilçemize kazandırdıklarını belirten Kızılay Emet şube başkanı Ali Ceyhan ; " Destekleri için Kızılay genel başkanlığımıza, Kızılay şube başkanlığımıza ve 1 adet mamamatik'i projemize kazandıran Emet belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını getireceğiz. GaziEmet halkımızın da projeye gönülden destek vereceklerine şüphemiz yoktur. " dedi.

Makinenin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi veren Kızılay genç gönülleri üyesi ve Emet gençlik platformu başkanı Talha Düşmez ise şunları söyledi,

" Mamamatiklerimizin birini meydana, diğerini kaynarca mahalle meydanımıza koymayı düşünüyoruz. Sokak dostlarımız için makinelerin mama ve su takviyelerini sürekli olarak bizler denetleyip, takip edeceğiz. Kütahya Kızılay şubemiz projesinin sokak dostlarımız için Emetimizede kazandırılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz "dedi.

Empati makinelerimizin ön kısmında yer alan hazneye 1 lira atılıp haznenin yanında bulunan kolun sağa doğru çevrilmesi ile alt kısımdaki haznelere mama ve su dolmakta. Otomatta 5 kilogram mama ve 5 litre de su bulunmakta. Otomatları kullanan vatandaşların destekleriyle hem mama ve su ihtiyacını karşılanması yanında yeni makinelerin alınarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre