Emekli Şampiyonlar "Ata Sporu" İçin Koşuyor

- Cirit oynayanların antrenmanından drone görüntüsü

Cirit oynayanlardan detay görüntü

Yaba Ayak Efe Atlı Cirit Kulübü Başkanı Mehmet Kavas ile röportaj röportajı

Haktan Yılmaz ile röportaj

Mekatronik Mühendisi Sefa Mustafa Sandallı ile röportaj Emekli şampiyonlar "ata sporu" için koşuyor

Gençlik dönemlerinde Türkiye'nin değişik hipodromlarındaki yarışlarda koşan ve dereceler elde eden atlar, "emeklilik" dönemlerinde de ata sporu ciritte koşuyorlar

Yaba Ayak Efe Atlı Cirit Kulübü Başkanı Mehmet Kavas: "Hepsinin hipodrom geçmişi var. Bu atlar belli bir zaman sonra yarışlardan çekiliyorlar. Bazıları yaşlandığı için bazıları da ufak bir sakatlık geçirdikten sonra yarışamayacak duruma gelince bir nevi emekli oluyorlar. Biz de bunları cirit oynamak için aldık ve ciddi yol katettik"

Sefa Mustafa Sandallı: "Atımın hipodromda 26 yarışta 3 birinciliği, ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Yarış hayatı bitince ben de satın alıp cirit için eğitmeye başladım"

"Fırtına", "Karaoğlan", "Yıldırımşah" ve "Atılay" isimli saf kan Arap atları, yıllarca başta İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli hipodromlarında yarışıp dereceler aldıktan sonra yarışlardan çekilerek "emekliliklerini" Manisa'nın Kula ilçesinde geçiriyor.

Yaba Ayak Efe Atlı Cirit Kulübü üyeleri tarafından satın alınan atlar, burada eğitildikten sonra ata sporu cirit müsabakalarında ter döküyor.

Cirit kulübünün başkanı Mehmet Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kula'da 2 atla başladıkları atlı ciritte bu yıl 26'ya ulaştıklarını, geleneksel sporda kullanmak için aldıkları bütün atları hipodromlarda yarışmış olanlar arasından seçtiklerini söyledi.

İlçedeki herkesin atlı sporları çok sevdiğini dile getiren Kavas, hipodromdan gelen "Yıldırımşah", "Karaoğlan", "Siverek" ve diğer atların hepsinin derecelerinin bulunduğuna dikkati çekti.

"Bir nevi emekli oluyorlar"

Her gün atlarla antrenman yaptıklarını ifade eden Kavas, "Hepsinin hipodrom geçmişi var. Bu atlar belli bir zaman sonra yarışlardan çekiliyorlar. Bazıları yaşlandığı için bazıları da ufak bir sakatlık geçirdikten sonra yarışamayacak duruma gelince bir nevi emekli oluyorlar. Biz de bunları cirit oynamak için aldık ve ciddi yol katettik." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mehmet Kavas, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna müracaat ettiklerini, lisanslarını aldıktan sonra atlı cirit ligine katılıp başarılı sonuçlara imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Haktan Yılmaz, atlı sporları çok sevdiğini, "Karaoğlan'ın hayatının bir parçası olduğunu, geçmişte başarıyla yarıştıktan sonra şimdi de cirit için ter döktüğünü söyledi.

23 yaşındaki Mekatronik Mühendisi Sefa Mustafa Sandallı ise atlara ve biniciliğe olan ilgisinin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Kula'da ata sporu ciriti yaşatmaya çalışıyoruz. Atçılığa olan hevesim arkadaşlarımın ve ailemin vasıtasıyla başladı. Atımın adı 'Atılay', Hipodrom'da 26 yarışta yarışta 3 birinciliği, ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Yarış hayatı bitince ben de satın alıp cirit için eğitmeye başladım. Hipodromdan çıkmış saf kan Arap atını cirite alıştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.