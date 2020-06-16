Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
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Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, geçen yıl yapılan seçim barajı tartışmaları sırasında, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kenan Evren" benzetmesi yapmıştı. Kıyat özür diledi, Erdoğan şikayetinden vazgeçti.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
16.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajı tartışmaları üzerinden kendisine "Kenan Evren" benzetmesi yapan Emekli Koramiral Atilla Kıyat'ı affetti. Kıyat'ın yazılı özür metni vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan uzlaşma şartlarını kabul etti. Erdoğan, Kıyat hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

Geçen yıl yapılan seçim barajı tartışmaları sırasında, emekli Koramiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaşmıştı.

KIYAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Habertürk'te yer alan habere göre; bu paylaşım sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50 artı 1'den 40 artı 1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız, TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onaylandığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."

Avukat Aydın, Atilla Kıyat adlı kullanıcı hakkında tehdit suçundan kamu davası açılmasını talep etti.

ERDOĞAN'IN AVUKATI YAZILI ÖZÜR İSTEDİ

Savcılık ilk olarak soruşturma evrakını uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma Bürosu taraflara uzlaşma konusundaki görüşlerini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Aydın, Kıyat'ın yazılı özür beyan etmesini durumunda uzlaşma sağlanabileceğini bildirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu gelişme üzerine Atilla Kıyat uzlaşmak istediğini belirterek, yazılı özür metni gönderdi. Kıyat özür metninde, "Yaptığım paylaşımın hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. 43 yıl taşıdığım üniformam ve yarım asra yakın devlet terbiyemle Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit gibi bir amacım söz konusu olamaz. Bu şekilde anlaşılmasına sebebiyet veren açıklamam nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

DOSYA UZLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Özür metni Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilen Avukatı Aydın tarafından kabul edildi. Aydın, herhangi bir tazminat taleplerinin bulunmadığını da bildirdi. Böylece soruşturma dosyası uzlaşma ile sonuçlandı.

Politika Manşet

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