Elmalı davasıyla ilgili konuşan Akşener: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır

Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasıyla ilgili konuşan Meral Akşener, "Bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır" sözlerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismar olayına tepki gösteren Akşener, "İstismara uğrayan çocuklarımızın, kadınlarımızın faillerinin serbest bırakıldığı bir yargı sisteminde öldürülesi dayak yiyen milletvekilleri, gazetecilerin faillerlerinin serbest bırakıldığı bir Türkiye. Elbette şaşırmadık. Bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklar çizerek anlatmış, anlaması gerekenler anlamamış. Bu iki yavrumuz bize Allah'ın emanetidir. HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır. Süreci yakından takip edeceğiz, her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız" dedi.

İşte Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Danıştay göz göre göre Sayın Erdoğan'ın tek başına ortadan kaldırmasına cevaz vermiş oldu. Millet iradesinin tek temsilcisi olan TBMM'yi, yani milletimizi devre dışı bıraktı. Bu yargı üzerindeki vesayetin apaçık ispatıdır. Yargıda açtığın bu gedikler hem toplum vicdanı hem milletimizin devlete güvenini yaralıyor. Bozdun bu adalet kantarını, adalete hukuka kimsenin inancı kalmadı. Ne hukuk taklaları ne oldubittiler bizi yıldıramaz. Kadınların mücadelesi bizim mücadelemizdir

"BU ÖĞRENCİLERE NEDEN GICIK OLUYORSUNUZ?"

Siz bu öğrencilere neden gıcık oluyorsunuz? 1.5 yıldır zorluklarla eğitimlerine devam etmeye çalışan 2,6 milyon gencin önüne konulan sınavın bu kadar zor olmasının nedeni nedir? Niye intikam alıyorsunuz, ne yaptılar size? Salgın şartlarından derinden etkilendiler. Devletten beklenen bu durumu tersine çevirecek düzenlemeler yapmasıdır. Siz soruların formatlarını değiştirmeyi, sınavı iyice zorlaştırarak öğrencileri adeta cezalandırmayı tercih ettiniz. Böyle vicdansızlık olur mu? Yazıklar olsun hepinize"

KANAL İSTANBUL YORUMU

Geçen hafta devlet geleneğimizden bir türlü nasiplenemeyen, şanlı tarihimizi de bilmeyen Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için, iktidara gelince tek kuruş ödemeyeceğimiz için çok sinirlendi. 'Uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar' dedi. Bunu söyleyen milletin adamı Erdoğan, meğerse tahkimin avukatıymış. Bugüne kadar kandırıldın, şimdi sen kandırdın.

"KİMİN YANINDASIN?"

Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor milletin gözünün içine baka baka o paraları sizden söke söke alır diyor. Siz dediği kim, millet. Sayın Erdoğan tarafını seç. Milletin yanında mısın? 5'li çetenin mi yanındasın? Uluslararası hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var. Bu kavram borç alan ve kendi kişisel ikbali için borç harcayan liderler için kullanılır. Bu borcun bizzat o kişiden tahsil edilmesini söyler. Danışmanlar ne yapacak acaba?"