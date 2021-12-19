Elmalı'da 130 öğrenciye Antalyaspor forması hediye edildi

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Mehmet Subaşı İlkokulu'nda eğitim gören 130 öğrenciye Antalya spor forması hediye etti. Sosyal medya üzerinden Antalya spor'un tanıtımı için destek isteyen Seçkin öğretmenin talebini geri çevirmeyen Başkan Böcek, ayrıca okula spor malzemesi desteğinde de bulundu.

Antalyaspor'un Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve iyi bir taraftar olarak her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anlamlı bir destekte bulundu. Elmalı Mehmet Subaşı İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Seçkin Erol'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bölgedeki çocukların Antalyaspor ile geç tanıştığından yakındı. Erol'un, "Çocuklarımızı Antalyaspor ile erken yaşlarda tanıştıralım" çağrısına Başkan Böcek tam destek verdi. Başkan Muhittin Böcek'in talimatlarıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilkokulda eğitim gören 130 çocuğa Antalyaspor bayrağı, forması ve spor çantası hediye etti. Bunun yanı sıra okul kütüphanesine Atatürk'ün Nutuk'u hediye edildi.

"Spor malzemesi verildi"

Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaştırılan yeni forma ve hediyelerini alan çocuklar sevinç içerisinde formalarını giydi. Antalya genelinde okullara destek olmak amacıyla verilen futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu ve spor malzemesi de okul yönetimine teslim edildi. Hediyelerin dağıtımına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, iyi bir Antalyaspor taraftarı olan Başkan Muhittin Böcek'in Seçkin öğretmenin çağrısı üzerine kendilerini arayarak bizzat talimat verdiğini söyledi.

"Çocuklar Antalyaspor ile buluşacak"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, "Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalyaspor sevgisini ilimizdeki tüm çocuklara, gençlere yaymak için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Çocuklarımızı Antalyaspor ile daha yakından buluşturacak çalışmalar yapacağız. Öğrencilerimizi Antalyaspor antrenmanlarına götürerek, futbolcularla bir araya getirme düşüncemiz de var. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi. - ANTALYA