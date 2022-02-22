Son dakika! Elif'in ölümüne 'intihar' diyen sevgiliye kasten öldürmeden dava

KIRIKKALE (DHA) - Elif'in ölümüne 'intihar' diyen sevgiliye kasten öldürmeden dava

KIRIKKALE'de kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Elif Sinan'ın (24) intihar ettiğini ileri süren sevgilisi Tuğrul A. hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayda kullanılan bıçakta Elif'in parmak izi bulunmadığı, sadece Tuğrul A'nın parmak izi tespit edildiği belirtildi. Avukat İbrahim Yılmaz, olayın ardından adli kontrolle serbest bırakılan Tuğrul A.'nın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'da kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul A. tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Sinan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul A., savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi. Olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten Tuğrul A., burada tartışınca kız arkadaşının taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Tuğrul A., "Ayrılmak istediğimi söyledim. Eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu. Sinirlenip, 'Evet' dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif'i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.

Avukat Yılmaz ayrıca, olaydan sonra aileyi arayarak kızlarının intihar ettiğini söyleyen, olay yerine giderek delilleri karartmaya çalıştıkları tespit edilen sanığın yakınları ile ilgili şikayetleri üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, bu karara da itiraz ettiklerini sözlerine ekledi.