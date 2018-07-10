Eleştirilerin Odağındaki CHP'li İlhan Kesici'den Partililere Cevap: Siyaset Anlayışım Budur

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni görevi için, "Allah vatanımız için hayırlı etsin" mesajı paylaştı. Bu paylaşım üzerine partililerden tepki toplayan Kesici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KESİCİ'NİN PAYLAŞIMI PARTİLİLER TARAFINDAN TEPKİYLE KARŞILANDI

Kesici, bu paylaşımına partililerden büyük tepki gelmesi üzerine sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşımda bulundu.

"BEN HİÇBİR ŞEKİLDE 3. CUMHURİYET DEMEDİM"

İşte CHP'li İlhan Kesici'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Bir evvel yazmış olduğum twitin bazı önemli yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu görüyorum. Ben hiçbir şekilde 3. Cumhuriyet demedim, demem; böyle bir sınıflandırmayı da yanlış bulanlardanımdır. Benim dediğim önemli bir sistem değişikliğine geçmiş olduğumuzdur.

"BU SADECE TESPİT VE SINIFLANDIRMADIR"

"Cumhuriyetimizin 3. Dönemi" demem şu demektir: 1. Dönem 1923-1950: Tek Partili Parlamenter Sistem dönemi. 2. Dönem 1950-2018: Çok Partili Parlamenter Demokratik Sistem dönemi. 3. Dönem, Partili Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi dönemi. Bu sadece bir tespit ve sınıflandırmadır.

"YEMİN TÖRENİNE CHP MECLİS GRUBU OLARAK KATILDIK"

Seçim sonuçları üzerinde de şimdiye kadar ne Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ne Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce herhangi bir itirazda bulunmuş değillerdir. Bu bakımdan da TBMM'de dün yapılan Cumhurbaşkanı yemin törenine CHP Meclis Grubu olarak katıldık.

"BENİM SİYASET ANLAYIŞIM TEBRİK ETMEK GEREKTİREN BİR ANLAYIŞTIR"

Meselenin birinci bölümü bundan ibarettir. Belki bazı itirazlarla ilgili ikinci bölüm benim bir CHP Milletvekili olarak yeni yönetimi tebrik etmem hususudur. Olabilir. Ama benim siyaset ve devlet anlayışım hem tebrik etmek ve hem de hayır duada bulunmayı gerektiren bir anlayıştır.