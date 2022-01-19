Yeni yılda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 10707 numaralı yeni kararı ile, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla "Kademeli Elektrik Tarifesi" uygulamasına geçildi. Bunun ardından vatandaşlar, Elektrik Faturası nasıl hesaplanır? 2022 yeni yılda gelen Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor? Elektrik faturası hesaplama formülü nasıldır? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Elektrik Faturası yeni hesaplama yöntemi merak edildi. Vatandaşlar, Elektrik Faturası nasıl hesaplanır? 2022 yeni yılda gelen Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor? Elektrik faturası hesaplama formülü nasıldır? merak ediyor. Peki, 2022 Elektrik Faturası matematiksel formül hesapları nasıldır? Elektrik Faturası kaç TL arttı? Elektrik Faturası ne kadar zamlandı? Detaylar sizlerle...

ELEKTRİK FATURALARI NASIL HESAPLANACAK?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşları sevindiren bir açıklama yaptı. Vatandaşlara yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

TBMM'de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasında elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT PAYI VE ENERJİ FONU

TRT payı ve Enerji Fonu'na değinen Bakan Dönmez, "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak. Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu'nu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." diye konuştu.

2022 ELEKTRİK FATURASI NASIL HESAPLANIR? (ÖRNEK MATEMATİKSEL FORMÜL)

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Vatandaşı yakından ilgilendiren zamlarla ilgili yeni hesaplar yapılırken konuyla ilgili bir hesap da İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu'ndan geldi.

ZAMDAN ÖNCEKİ 200 LİRALIK FATURAYA YÜZDE 74,5 ZAM GELECEK

Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına gelen yüzde 50 ile yüzde 125 arası zammın yeni faturalara ne kadar yansıyacağını hesapladı. Zamdan önce gelen 200 liralık bir faturayı ele alan Kadıoğlu, zamdan bu faturanın 349 lira olacağını söyledi. Kadıoğlu, böylece 200 liralık bir faturaya gelen toplam zam oranının yüzde 74,5 olduğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

Yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ FATURA TARİFESİ NEDİR?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulamaya dönük çalışma devam ediyor. Çalışma, doğalgaz için de örnek oluşturacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşları sevindiren bir açıklama yaptı. Vatandaşlara yeni yıl müjdesi veren Bakan Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Örneğin, 1. kademe altında elektrik tüketenler 'bir lira'lık birim maliyetinin yüzde 10 altında fatura öderken, 150 -200 kW arasında tüketim yapanlar ilave kW için birim başına '1 lira', 200-250 kW arası tüketim yapanlar ilave kW başına '1 lira 10 kuruş', 250 kW üzeri tüketim yapanlar ise ilave kW başına '1 lira 20 kuruş' ödeyecekler. Böylece 1. kademe tüketimden bütün vatandaşlar 'düşük ücretten' yararlanırken, zamlı tarifeyi sadece ilave tüketim yapanlar ödeyecek. Böylece düşük enerji tüketimi teşvik edilecek ve dar gelirli vatandaşın faturası hafifleyecek. Ayrıca 'devlet sübvansiyonunu gerektirmeyecek' düzeyde bir ortalama fiyat oluşacak. Kademe fiyatları, EPDK tarafından elektrik üretici şirketlerle görüşmeler sonucu belirlenecek. Uygulama, 'tüketim miktarına göre' hesaplanacak ve konutlar için geçerli olacak. Kademeli tarife halen sanayi için uygulanıyor. Yeni tarife, başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak devreye girecek.

GECE ELEKTRİK DAHA MI UCUZ?

Tüm Türkiye'de gece tarifesi 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürer. Bu süre zarfında elektrik birim fiyatı gündüze göre %62 daha ucuzdur. 17.00-22.00 saatlerine denk gelen Puant zaman aralığında, birim fiyat en yüksektir; çünkü herkesin evde tüketim yaptığı zaman denk gelir.

HERKES DEĞİL KULLANAN ÖDEYECEK

Enerji uzmanları, elektrik ve doğalgazı devletin sübvanse ettiğini hatırlatarak, yeni düzenlemelerle bu maliyetin artık çok tüketen kullanıcılar tarafından karşılanacağını belirtiyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada, doğalgaz fiyatının yaklaşık 4'te 3'ünün, elektrik fiyatının ise yarısının devlet tarafından karşılandığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim'deki kabine toplantısı sonrası "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında sübvansiyon yapıyoruz. Bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerine daha fazla yük binmemesi için gereken önlemleri almakta kararlıyız" açıklaması yapmıştı. Erdoğan, 8 Kasım'da da, elektrik faturalarındaki yüzde 2'lik TRT payı ve yüzde 0,7'lik enerji fonu kesintisinin kaldırıldığını duyurmuştu.

DOĞALGAZA BÖLGESEL TARİFE

Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğalgazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kanun çalışmaları sırasında Botaş ve GazBir ile görüşmeler yapıldı. Sektör temsilcilerinin hesaplama ve faturalandırma altyapı çalışmaları için süre istediği görüşmelerde, doğalgaz kullanımının özellikle kış mevsiminin uzun olduğu illerin dikkate alınması da gündeme geldi. Botaş yetkilileri, "Erzurum'da vatandaşlar 5 ay, Antalya'da 2 ay yüksek miktarda doğalgaz tüketiyor. Fiyatlandırmada bunun da dikkate alınması gerekir" önerisinde bulundu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgesel farklılıklar, fiyatlandırma ve kademelendirmenin ayrıntıları da ortaya çıkacak.

Haberler.com - Gündem