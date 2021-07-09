BALIKESİR GEYİKLİ GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Balıkesir Gönen Geyikli Gölet'inin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 710 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gölet gövdesi kazı ve dipsavak betonarme gömlek imalatları tamamlandı. Gövde altı enjeksiyon imalatı ve dolusavak imalatlarına devam edilecek. Temelden yüksekliği 29, 50 metre ve su depolama kapasitesi 400. 400 m3olan Balıkesir Gönen Geyikli Gölet'inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 2. 286 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1. 623. 060 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre