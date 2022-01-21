Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti; 14 bin 556 konut hak sahiplerine verildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin yapılması planlandı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken, devletin çalışmasıyla ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu. 21 bin 43 konut Afad, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanarak toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin planlanması yapıldı. Şimdiye kadar 14 bin 310 konut ve 246 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Geri kalan konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Dünyada örneği az olabilecek bir süratle depremden 30 gün sonra geçici barınma merkezlerini, konteyner kentleri tesis ettiklerini belirten Vali Toraman, "Şu ana kadar vatandaşımıza doğrudan yapılan ayni ve nakdi yardımların toplamı 820 milyonun üzerinde. İçişleri Bakanlığımız, TOKİ ve AFAD Başkanlığı'mız olağanüstü gayret göstererek yeni yerleşim alanlarında yeni mahalleler, yeni yaşam alanları oluşturarak konutları inşa ettiler. Bugün itibarıyla Elazığ'da 24 bin 479 vatandaşımız hak sahibi. Şu ana kadar anahtarını teslim alıp, konutuna taşınan vatandaş sayımız 14 bin 310 seviyesinde. Peyderpey bu sayı artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.