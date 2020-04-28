Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı
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Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı

Hiç korona hastasının kalmadığı Tunceli'nin ardından Elazığ'dan da müjdeli haber geldi. Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan hastalardan 47'si taburcu olurken, yoğun bakımda hasta kalmadığı öğrenildi. Şuanda sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen 10 kişinin tedavisi sürerken bugüne kadar şehirde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı
28.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:18

Türkiye genelinde olduğu gibi yaklaşık 600 bin nüfuslu Elazığ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında valilik koordinesinde tüm kurumların desteğiyle her türlü çalışma yapıldı. Hem depremle hem de Korona virüsle mücadele edilen kentte sahada dezenfekte ve hijyen işlemleri yapılırken, virüsün yayılımını engellemek için üst seviyede tedbirler alındı.

KENTE GELEN HERKES 14 GÜN KURALINA UYMA ŞARTI GETİRİLDİ

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında yapılan toplantılarla ilk andan itibaren kente gelen her kesin 14 gün boyunca karantina kuralına uyması şartı getirilirken, il içinde de başta en yoğun yerlerden olan Gazi ve Vali Fahribey caddesi ile birlikte Kapalı çarşı dahil bir çok nokta kapatıldı. Hafta sonları gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte, koronavirüs testi pozitif çıkanların yaşadığı her apartman ise karantinaya alınarak, salgının bulaş riski ortadan kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HASTA KALMADI

Bu sayede kentte şuana kadar testi pozitif çıkan 61 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kentte hastanede tedavi altına alınan hastalardan 4'ü yaşamını yitirdi, 47'si taburcu oldu, 10'unun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca bugün itibariyle korona virüs nedeniyle yoğun bakımda hiç hasta kalmadığı öğrenildi.

"TEDBİRLERE AYNEN DEVAM"

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan toplantıda, şehir için alınan tedbir kararların bir süre daha aynı şekilde devam etmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Özellikle vatandaşların hafta sonları başta olmak üzere acil ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları, çıktıkları takdirde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, işlerini hallettikten sonra en kısa sürede evlerine dönmeleri tavsiyesinde bulunuldu.Ramazan ayı nedeniyle yakınların bir birlerine iftara gitmemesi de istendi.

Vatandaşlar da Elazığ'da alınan kararların uygun olduğunu belirterek, kendilerinin de tüm kararlara ellerinden geldiği imkanlar ölçüsünde uymaya çalıştığını aktardı.

Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı

İLK GÜZEL HABER TUNCELİ'DEN GELMİŞTİ

11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan top yekün mücadelede alınan önlem ve uygulamalar meyvelerini veriyor. Bu doğrultuda Tunceli'den sevindirici haberler geldi. Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Böylelikle kentte korona vakası kalmadı.

Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı

Kaynak: İHA

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