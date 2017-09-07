Elazığ'daki Fetö Davasına Devam Edildi

DARBE girişimi sırasında sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 57'si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 57'si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan duruşmanın bugün yapılan 2'nci celsesinde 61 sanığın tamamı ve avukatları hazır bulundu. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak tanıkların ifadeleri alındı. 15 Temmuz günü Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Mahmut Altun, tanık olarak verdiği ifadesinde, "Sanık Abdulkerim Ünlü devre arkadaşımdır. Olay gecesi İlker Temel beni arayarak, Abdülkerim Ünlü'nün askeri cezaevinden, sivil cezaevine alındığı sırada yapılan üst aramasında üzerinden not çıktığını söyledi. Bu konuyu Kolordu Komutanı'na arz ettim. Komutan gidip bakmamı istedi. Orduevi'ne gittiğimde görevli yüzbaşının yanıma gelmesini söyledim. Koridorun sonundan bir sandalye alarak üzerine çıktım. Klimanın üzerine baktığımda poşet orada duruyordu. Yüzbaşıya koridoru emniyete almalarını söyledim. İl Jandarma Komutanı İlker Albay, "Komutanım ne yaptınız?" dedi. Ben de kendisine önlem aldırdığımı söyledim. Kendisi de bana o poşetin delil niteliğinde olduğunu, el değmemesi gerektiğini söyledi. Daha sonra savcılar gelerek olaya el koydular. Ben poşetin önemli olduğunu düşünerek, Kolordu Komutanı dışında kimseye bilgi vermedim" dedi.



Daha sonra söz alan Abdülkerim Ünlü'nün avukatları, tanık Albay Mahmut Altun'un dosyanın kilit ismi olduğunu belirterek, "Bu listenin Mahmut Albay ve Kolordu Komutanı tarafından müvekkilimin poşetininin içerisine konduğunu düşünüyorum. Tanık Mahmut Altun bu davada kilit isimdir.Orduevinde ele geçtiği iddia edilen liste ile ilgili Mahmut Altun tarafından kumpas kurulduğunu düşünüyoruz. Müvekil bu salonda bulunan diğer sanıklar gibi bir kumpasa maruz bırakılarak mağdur edilmiştir. Tanık Mahmut Altun hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmasını ve kaçmasının önlenmesi açısından tutuklama çıkarılmasını talep ederiz" dedi.



Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcının görüşüne karşı savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Elazığ