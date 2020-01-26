Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 29 kişi hayatını kaybetti. 382'si yaralı olmak üzere 1466 kişi hastanelere başvurdu. 44 kişi en kazdan sağ olarak çıkarıldı, halen enkaz altında olduğu sanılan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 22 saniye sürdüğü belirtilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.
ELAZIĞ VE MALATYA'DA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin hayatını kaybetti.
1466 KİŞİ YARALANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1466 kişinin yaralandığını açıkladı. Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.
45 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.
505 ARTÇI DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.
73 BİNA YIKILDI
Bakan Murat Kurum 6,8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi.