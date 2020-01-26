: Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

26.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:36

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 22 saniye sürdüğü belirtilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin hayatını kaybetti.

1466 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1466 kişinin yaralandığını açıkladı. Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

45 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

505 ARTÇI DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

73 BİNA YIKILDI

Bakan Murat Kurum 6,8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi.

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