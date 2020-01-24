Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler
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Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından Elazığ'dan bu kareler geldi.

24.01.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:21
Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMDEN İLK KARELER GELDİ

Büyük korku ve panik yaratan deprem sonrası Elazığ'dan ilk kareler ajanslara düştü. Fotoğraflarda sokak ortasında vatandaşların ateş yakarak ısındığı ve park ile meydanları dolduran vatandaşlar görülüyor.

İşte Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk kareler...


Haber Videosu

: Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler
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