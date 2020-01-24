: Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

24.01.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:21

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMDEN İLK KARELER GELDİ

Büyük korku ve panik yaratan deprem sonrası Elazığ'dan ilk kareler ajanslara düştü. Fotoğraflarda sokak ortasında vatandaşların ateş yakarak ısındığı ve park ile meydanları dolduran vatandaşlar görülüyor.

İşte Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk kareler...

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