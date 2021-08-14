Elazığ'da sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor
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Elazığ'da sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor

Elazığ'da sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde aşı seferberliği kapsamında ilçe merkezi, Erimli ve Üçocak beldelerinde aşı standı kurularak vatandaşların randevu almadan aşılanmasına başlandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde aşı seferberliği kapsamında ilçe merkezi, Erimli ve Üçocak beldelerinde aşı standı kurularak vatandaşların randevu almadan aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığının aldığı son kararla aşı yaşının 18'e düşürülmesinin ardından harekete geçen sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Arıcak Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezi, Erimli ve Üçocak beldelerinde aşı standı kuruldu. Kurulan stantlarda vatandaşların randevusuz olarak aşılanmasına başlandı.

Virüsle mücadelede kapsamında sağlık personellerinin köy köy dolaşıp aşı seferberliğinde bulunduğunu aktaran Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, "Virüsle mücadelede en büyük silahımız olan aşı için Toplum Sağlığı Merkezimizde görevli sağlık personellerimiz köy köy, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın aşı olmalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilçe merkezi, Erimli ve Üçocak beldelerimizde aşılama faaliyeti yürüten sağlık personelimize ve aşı olmaya yoğun ilgi gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. İHA

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Kaynak: Habermetre

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Elazığ'da sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor - Haberler
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