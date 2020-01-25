: Elazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

25.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:56

Elazığ'da meydana gelen ve şiddeti 6.8 olarak ölçülen deprem, çok sayıda vatandaşımızı canından etti. Tüm Türkiye, kaybedilen canlara ağlarken depremzedelere yardım yağdı. Ordu Büyükşehir Belediye aracılığıyla Elazığ'a gönderilen bir yardım kutusundan çıkan not ise okuyanları duygulandırdı.

"UMARIM KAYBOLMAZ VE OKURSUNUZ"

Notta şu ifadeler yer aldı:

"Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu siz ise yıkımı yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman belki içimiz daha rahat ederdi. Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz."

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